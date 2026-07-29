Franču ražotājs Evrard (kas ietilpst Excel Industries grupā) ir izlaidis pirmās jaunā pašgājējsmidzinātāja Vega vienības.
Tam ir izsmalcinātāks dizains: aizmugurē uzstādīts 6,7 litru sešcilindru Cummins dzinējs ar 310 ZS jaudu, kas ievērojami samazina trokšņa līmeni kabīnē. Ekonomiskais režīms 1200 apgr./min ļauj efektīvi izmantot mašīnu gan uz ceļa, gan uz lauka.
Galvenās šķīduma tvertnes tilpums ir 5000 vai 6000 litru atkarībā no modeļa. Infūzijas tvertnes tilpums ir 600 litru, un papildu pagarinājums palielina tās ietilpību par vēl 200 litriem. Arī stieņu platums mainās atkarībā no konfigurācijas: alumīnija stieņi ir pieejami garumā no 24 līdz 45 metriem, bet tērauda stieņi – no 24 līdz 36 metriem. Šī elastība ļauj izvēlēties optimālo variantu konkrētiem uzdevumiem un darba apstākļiem.
Operatora komfortu nodrošina ActiveRide neatkarīgā pneimatiskā piekare un divpunktu kabīnes piekare. Kabīne ir plaša. Kustības, izsmidzināšanas un stieņu locīšanas vadība tiek veikta, izmantojot CMotion daudzfunkcionālo roku balstu ar kursorsviru, vienkāršojot darbību un samazinot laiku.
Smidzinātājs ir aprīkots ar R-Activ reversās izsmidzināšanas un Opti-Spray sprauslu vadības sistēmu, kas ļauj apvienot līdz četrām sprauslām un precīzi dozēt izsmidzināšanas maisījumu atbilstīgi iepriekš iestatītajām līknēm. Ultraskaņas sensori uzrauga zemes kontūras, un Hardi diafragmas sūknis ar jaudu 334 l/min (pamata versijai ir viens, bet otrs pieejams pēc izvēles) nodrošina stabilu darba šķidruma piegādi.
Mašīnas izmēri: riteņu bāze 4,20 m, platums 2,55 m, augstums (Vega 6000 L modelim) 3,95 m, klīrenss 1,35–1,65 metri. Uz ceļa smidzinātājs sasniedz ātrumu līdz 40 km/h.
Pēc izstrādātāju teiktā, šim modelim būs papildu funkcijas: augstuma regulēšana un rampas pozīcijas korekcija, pastiprināta transmisija darbam nogāzēs, ļoti lokalizēta punktu miglošana un automātiskās sūknēšanas un eļļošanas sistēmas.
Pašlaik tiek ražoti tikai daži šā pašgājējsmidzinātāja eksemplāri. Vega pirmsražošanas sākums paredzēts 2027. gadā, bet sērijveida ražošana – 2028. gadā.
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