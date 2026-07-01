"John Deere" ir atklājis turpmākos atjauninājumus X9 un S7 kombainiem, norādot, ka visas jaunās funkcijas tiks ieviestas 2027. gada modeļos.
Galvenie uzlabojumi ir vērsti uz automatizāciju un paredzošo vadību. Uzlabojumi palīdzēs pārvaldīt dažādus kultūraugus un samazināt operatora iejaukšanos. Īpaši tiks ieviesti automatizēti ražas novākšanas iestatījumi.
Jaunā sistēma automātiski pielāgos kombaina apakšas klīrensu, ventilatora un rotora ātrumu, kā arī režģa un hedera klīrensu. Iestatījumi tiks pielāgoti, pamatojoties uz kultūraugu veidu un ģeogrāfisko atrašanās vietu.
Operators iestatīs pieņemamas vērtības graudu zudumiem, svešķermeņiem un šķeltiem graudiem, un sistēma automātiski pielāgos piecus parametrus. Šī funkcija pašlaik darbojas kukurūzai, sojas pupiņām, kviešiem, miežiem, rapsim un rīsam, bet lēcām, zirņiem, rudziem, tritikālei, auzām un saulespuķēm tiks pievienotas 2027. gadā.
Paredzošā ātruma automatizācijas sistēma pielāgos kombaina ātrumu, pamatojoties uz kultūraugu augstumu un biomasu (dati, kas iegūti no satelītattēliem un kabīnes kamerām), reljefu (ūdenstilpes, grāvji, terases) un kultūraugu stāvokli. Jauna zaļās kultūras noteikšanas funkcija palīdzēs precīzi noregulēt ātruma iestatījumus. 2027. gadā paredzamā ātruma un ražas novākšanas iestatījumu automatizācija darbosies kopā. Saskaņā ar John Deere teikto šī integrācija uzlabos kopējo efektivitāti.
2027. gada modeļi saņems arī citus uzlabojumus. Piemēram, X9 kombaini saņems gatavus risinājumus HarvestLab sistēmas ātrai uzstādīšanai. JDLink Boost uztvērējs nodrošinās satelīta sakarus apgabalos bez mobilo sakaru pārklājuma un reāllaikā pārraidīs datus uz John Deere operāciju centru.
Sākot no 2027. gada, visiem X9 un S7 kombainiem tiks uzstādītas elektriski salokāmas kāpnes. Jauns gliemežtransportieris nodrošinās papildu klīrensu, ļaujot izmantot platākus hederus. Savukārt 27 rindu CF27 salokāmā kukurūzas hedera ar 50,8 cm rindu atstatumu opcija būs automatizācija, kas pielāgo stieņu atstatumu un aizmugurējās vārpstas ātrumu. Tas samazina graudu zudumus.
Tādējādi John Deere sola produktivitātes pieaugumu vismaz par 20% vai pat vairāk.
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