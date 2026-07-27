Uzņēmums "Fendt" ir pilnībā pārveidojis '500 Vario 'traktorus, lai piedāvātu alternatīvu 600 Vario modelim.
Deutz dzinēja vietā, kas ir darbinājis Fendt 500 Vario sēriju kopš tās laišanas klajā 2012. gadā, Fendt tagad izmanto četrcilindru AGCO Power dzinēju Core 50 – to pašu, kas atrodams lielākajā 600 Vario sērijā.
Jaunajam dzinējam nav izplūdes gāzu recirkulācijas (EGR), un tas ir aprīkots ar dīzeļdegvielas daļiņu filtru (DPF), SCR sistēmu un dīzeļdegvielas katalītisko neitralizatoru (DCC). Dzesēšanu uzlabo papildu viedais ventilators ar reversām lāpstiņām, ko var regulēt, izmantojot FendtONE termināli.
Iepriekš ražotos Vario 512, 513, 514 un 516 modeli tagad aizstāj Vario 513, 514, 515 un 516, kas piedāvā attiecīgi 134, 144, 154 un 164 ZS. Šiem modeļiem ir arī viedā dinamiskās veiktspējas pārvaldības sistēma, kas pievieno 10 ZS, ja primārajiem un sekundārajiem enerģijas patērētājiem, piemēram, jūgvārpstai, ventilatoram, saspiestā gaisa sistēmai vai gaisa kondicionēšanai, nepieciešama papildu jauda.
Jaunā TA120 transmisija darbojas tāpat kā citas VarioDrive sistēmas. Inteliģentā piedziņas sistēma nepārtraukti un neatkarīgi kontrolē visu riteņu piedziņu. Tas maksimāli palielina saķeri, vienlaikus samazinot augsnes sablīvēšanos uz dažādām virsmām un līkumos. Turklāt vairs nav nepieciešama manuāla pārslēgšanās starp lauku un ceļu. VarioDrive neatkarīgi darbina priekšējo un aizmugurējo asi pēc nepieciešamības un dinamiski sadala jaudu, pateicoties Fendt griezes momenta vektorēšanas sistēmai.
Vēl viena VarioDrive priekšrocība ir pull-in-corner efekts. Tas īpaši pamanāms manevru laikā: pateicoties pull-in-corner sistēmai, neatkarīgi vadītā priekšējā ass aktīvi un bez piepūles velk mašīnu cauri līkumiem. Tas nodrošina Fendt 500 Vario ievērojami mazu pagrieziena rādiusu maksimālai saķerei.
Fendt iD zemā ātruma režīma koncepcija optimizē visu mašīnas komponentu, piemēram, dzinēja, transmisijas, ventilatora un hidrauliskās sistēmas, iestatījumus, lai sasniegtu optimālu darba ātrumu. Tas nozīmē, ka maksimālais griezes moments tiek sasniegts ar zemiem dzinēja apgriezieniem, ievērojami samazinot degvielas patēriņu un pagarinot traktora kalpošanas laiku. Piemēram, Fendt 500 Vario DP sasniedz tikai 1300 apgr./min pie 40 km/h un 1600 apgr./min pie 50 km/h.
Salīdzinājumā ar 600 Vario modeļiem jaunie 500 Vario DP traktori ir arī gandrīz par tonnu vieglāki (standarta konfigurācijā ar vispārējo aprīkojumu). Tas ietekmē to pilno masu (GVWR), kas ir ierobežota līdz 11,75 tonnām salīdzinājumā ar 13,5 tonnām to priekšgājējiem. Tas nozīmē, ka kravnesība ir līdz 4,9 tonnām, kas ļauj pārvadāt smagus priekšējos un aizmugurējos agregātus.
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