Trušu gaļas ražošana ir viena no ekonomiski pievilcīgākajām lopkopības nozarēm – ātrā augšana, augsta barības konversija un pieaugošais pieprasījums pēc veselīgas gaļas to padara par perspektīvu virzienu gan piemājas saimniecībās, gan rūpnieciskās fermās. Šajā rakstā aplūkoti galvenie šķirņu izvēles, nobarošanas un gaļas kvalitātes aspekti, kas nosaka ražošanas efektivitāti un produkcijas konkurētspēju tirgū.

Trušu gaļas intensīvai ražošanai vispiemērotākās ir vidēji lielās šķirnes ar pieaugušo dzīvmasu 4–5,5 kilogrami. Mātītes parasti ir smagākas (par 5–10%) par tēviņiem. Lielākas šķirnes izmantojamas rūpnieciskai krustošanai kā tēva forma ar vidējām mātītēm heterozes efekta iegūšanai. Jauntruši triju mēnešu vecumā sasniedz 2,6–3,3 kg dzīvmasas un ir realizējami – ar nosacījumu, ka ēdināšana ir intensīva ar kombinēto spēkbarību (kopproteīns 15–18%). Pēc šā vecuma strauji sāk veidoties taukaudi, kuru sintēze prasa daudz vairāk barības vielu nekā muskuļaudu sintēze, un tas sadārdzina turpmāko nobarošanu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē