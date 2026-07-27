21. gadsimta kazkopība vairs nav tikai individuālu saimniecību kopums. Tā kļūst par savstarpēji saistītu ģenētikas, zināšanu, tehnoloģiju un tirgus sistēmu, kurā arvien lielāku nozīmi iegūst kooperācija, kas nozarē nav tikai ekonomisks instruments. Tā ir iespēja apvienot zināšanas, resursus, pieredzi un kopīgus mērķus, lai stiprinātu nozares konkurētspēju un ilgtspēju, ir pārliecināta Latvijas Kazkopības biedrības vadītāja Kristīne Piliena, piedāvājot ieskatu kooperācijas ieguvumos pasaulē un izaicinājumos pašu mājās.

Kazu audzēšana saistās ne tikai ar piena un gaļas ražošanu, bet arī vietējo produktu attīstību, mājražošanu, bioloģisko saimniekošanu, ainavu uzturēšanu un ģenētisko resursu saglabāšanu. Vienlaikus nozare saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem: nelielu saimniecību sadrumstalotību, ierobežotām investīciju iespējām, sarežģītu produkcijas realizāciju, nepietiekamu pārstrādes infrastruktūru un lielu administratīvo slogu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē