Pēdējos gados Latvija ir mērķtiecīgi gājusi uz to, lai pamazām atteiktos no fosilām izejvielām un tās aizstātu ar vietējo pieejamo un atjaunīgo resursu. Un tieši meža biomasa tiek uzskatīta par būtisku resursu, kas dod nozīmīgu ieguldījumu Latvijas energoneatkarības nodrošināšanai.
Izmantot apkurei malku vai citus meža koksnes produktus Latvijā šķiet pašsaprotami. Esam mežu valsts, mēs tos izstrādājam, stādām, kopjam un cērtam, iegūstam kokmateriālus, ko izmantojam gan kokrūpniecībā, gan eksportam, gan enerģētikā. Arī fakts, ka no meža koksnes iegūstam atjaunīgu resursu, šķiet pašsaprotams. Tomēr šim faktam var būt noteikts ilgtspējas limits. No biomasas kurināmajiem iegūtai enerģijai jāatbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, lai to varētu ieskaitīt dalībvalstu atjaunīgās enerģijas īpatsvarā un tai varētu piešķirt finansiālu atbalstu.
Līdz 2030. gadam Latvijā visa siltumenerģija un elektroenerģija, ko saražo, izmantojot meža biomasu, tiek pieskaitīta pie atjaunīgās enerģijas, t.i., to uzskata par CO2 neitrālu, un gan Latvijas enerģētikā kopumā, gan atjaunīgās enerģijas ražošanā uz šo resursu ļoti paļaujas.
Individuālā apkure ar meža biomasu mājsaimniecībām un lauku saimniecībām patlaban tiekot nodrošināta vairāk nekā par 70%, un liela nozīme joprojām ir tieši malkai, no kuras individuālajā apkurē saražo vismaz 62% enerģijas. Kokskaidu briketes un koksnes granulas individuālajā apkurē patērē ievērojami mazāk nekā malku. Jau 2020. gadā Latvija esot bijusi ceturtajā vietā Eiropas Savienībā pēc saražotās enerģijas apjoma no meža biomasas uz vienu iedzīvotāju. Pirmajās trijās vietās attiecīgi ierindojusies Somija, Zviedrija un Igaunija.
Ko saka ES direktīvas
2023. gada novembrī stājās spēkā Atjaunīgās enerģijas direktīvas 3. redakcija (Renewable Energy Directive, REDIII). Tajā paredzēti vairāki jauni meža biomasas izmantošanas ierobežojumi, kā arī ieviesti papildu ilgtspējas kritēriji bioenerģijai, tajā skaitā meža biomasai. Vides eksperti norādījuši, ka tie tomēr satur atrunas un izņēmumus, kas faktiski var kalpot ilgtspējas prasību apiešanai. Piemēram, no primārās koksnes iegūto bioenerģiju bez ierobežojumiem pieskaitot pie atjaunīgās enerģijas, kā arī īpaši neuzliekot ierobežojumus kailciršu praksei.
Direktīvas mērķis ir atcelt subsīdijas enerģijai, kas iegūta, sadedzinot noteiktas meža koksnes kategorijas, un koksnes dedzināšanu no primārajiem un vecajiem mežiem neieskaitīt atjaunīgās enerģijas mērķos. Eiropas Padome noraidījusi Eiropas Parlamenta (EP) priekšlikumu samazināt no meža biomasas iegūtās enerģijas daudzumu, kas tiek ieskaitīts atjaunīgās enerģijas mērķos. Tas nozīmē, ka
ES valstīm patlaban ir elastība pievienot jaunas prasības, kas regulē, kāda veida biomasa kvalificējas kā atjaunīgs energoresurss.
Direktīvā ir iekļauti arī ierobežojumi meža biomasas veidiem, kas ir tiesīgi saņemt subsīdijas. Dažas koksnes kategorijas, piemēram, zāģbaļķi un finierbaļķi, rūpnieciskas kvalitātes apaļkoksne, celmi un saknes, ir izslēgtas no tieša finansiāla atbalsta. Tomēr šo ierobežojumu ietekme ir neskaidra, jo dalībvalstīm ir brīva rīcības brīvība, nosakot, kāda koksne kvalificējas kā "rūpnieciskas kvalitātes apaļkoksne". Turklāt šī apaļkoksnes definīcija neliedz dedzināt veselus kokus, kas neietilpst šajās kategorijās.
Vēl viena iezīme ir kaskadēšanas principa ieviešana, kas piešķir prioritāti koksnes biomasas augstākajai ekonomiskajai un vides pievienotajai vērtībai. Vispirms tātad ir izmantošana ilgtermiņa produktos (mēbeles, būvmateriāli, vērtīgi izejmateriāli), arī ķīmiskajā pārstrādē. Un sadedzināšana enerģijai ir pēdējā vietā, jo ir ar vismazāko ekonomisko un lietderīgo pienesumu. Tomēr dalībvalstis var atkāpties no šā principa tādu iemeslu dēļ kā enerģētiskās drošības nodrošināšana vai ja vietējā rūpniecība nespēj izmantot meža biomasu. Citiem vārdiem – tās var vienkārši apiet šo prasību. Latvijas Zemkopības ministrijā (ZM) uzskata, ka prasība pirms koksnes nokurināšanas pārliecināties, vai šo koksni nebija iespējams izmantot koka produktu ražošanai, būtiski palielinātu arī administratīvo slogu.