Lai gan vistu brīvās turēšanas metodes parasti tiek uzskatītas par labvēlīgākām to labturībai, pilnīga pāreja uz bioloģisko brīvās turēšanas olu ražošanu varētu radīt būtiski lielāku ietekmi uz klimatu un dabas resursiem nekā vistu turēšana sprostu sistēmās, liecina Oksfordas Universitātes pētnieku pētījums.
Pētījumā analizēti dažādi iespējamie olu ražošanas scenāriji Apvienotajā Karalistē, saglabājot nemainīgu saražoto olu daudzumu. Aprēķini rāda, ka pilnīga pāreja uz bioloģisko brīvās turēšanas sistēmu varētu palielināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par aptuveni 60%, vienlaikus gandrīz divkāršojot zemes platību, kas nepieciešama olu ražošanai. Pētnieki secinājuši, ka šādās sistēmās vajadzīgs lielāks vistu skaits, jo viena vista vidēji saražo mazāk olu un patērē vairāk resursu.
Vienlaikus autori uzsver, ka pētījuma rezultāti nenozīmē aicinājumu atgriezties pie sprostu sistēmām. Viņu vērtējumā dzīvnieku labturība joprojām ir būtisks apsvērums, taču, plānojot pāreju uz alternatīvām olu ražošanas metodēm, vienlaikus jāņem vērā arī ietekme uz vidi un pārtikas ražošanas efektivitāti. "Mūsu pētījums uzsver, cik svarīgi ir vienlaikus vērtēt dzīvnieku labturību, ietekmi uz vidi un pārtikas ražošanu, lemjot par olu ražošanas nākotni," norāda Oksfordas Universitātes pētniece Harieta Bārtleta.
Pētnieki arī konstatējuši augstāku vistu mirstību bioloģiskajās un brīvās turēšanas sistēmās.
Kā iespējamie iemesli minēta lielāka pakļautība slimībām, plēsējiem, traumām un spalvu knābāšanai, vienlaikus uzsverot, ka mirstība ir tikai viens no dzīvnieku labturības rādītājiem un neatspoguļo visu ainu.
Pētījuma autori atzīst, ka izmantotie dati iegūti 2009. un 2010. gadā, tādēļ tie neatspoguļo jaunākās pārmaiņas olu ražošanā. Tomēr viņi norāda, ka šobrīd tie joprojām ir visaptverošākie salīdzināmie dati par dažādām olu ražošanas sistēmām Apvienotajā Karalistē. Pētnieku ieskatā ilgtermiņa mērķim vajadzētu būt tādu brīvās turēšanas sistēmu attīstīšanai, kas spēj nodrošināt gan augstus dzīvnieku labturības standartus, gan mazāku ietekmi uz vidi.
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