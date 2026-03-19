AS "Agrova Baltics" pieņēmusi lēmumu līdz 2028. gadam pilnībā pāriet uz kūtīs dētu olu ražošanu "Alūksnes putnu fermā", kā arī aprīlī plāno sākt jaunu investīciju programmu Alūksnē 30 miljonu eiro vērtībā, informē uzņēmumā.
Uzņēmumā skaidro, ka lēmums pilnībā pāriet uz kūtīs dētu olu ražošanu pieņemts, reaģējot uz strauji augošo pieprasījumu eksporta tirgos un mazumtirdzniecības ķēdēs pēc ārpus sprostiem dētām olām.
"Agrova Baltics" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs uzsver, ka uzņēmuma galvenie klienti ir starptautiskas mazumtirdzniecības ķēdes ar plašu klātbūtni visā Eiropā. Šie tirgus dalībnieki strauji pāriet uz ārpus sprostiem dētām olām, un šī kategorija kļūst par jauno nozares standartu.
Adamovičs min, ka "Agrova Baltics" kūtīs dēto vistu olu īpatsvars sasniedz aptuveni 80% no kopējā ražošanas apjoma.
Olu ražošana Alūksnē notiek piecās novietnēs, no kurām četrās jau tiek nodrošināta ārpus sprostiem dētu olu ražošana.
Savukārt atlikušo kūti plānots pārbūvēt līdz 2028. gada beigām, pilnībā pārejot no sprostu sistēmām uz modernām ārpussprostu ražošanas tehnoloģijām.
Viņš papildina, ka šī pāreja būs izaicinoša vietējā tirgū Latvijā, kur patērētāju pirktspēja joprojām ir būtisks faktors.
Adamovičs skaidro, ka īstermiņā uzņēmums var saskarties arī ar zināmu tirgus daļas samazinājumu. Tādēļ "Agrova Baltics" nodrošinās pakāpenisku pāreju, saglabājot arī pieejamākus produktu risinājumus vietējam tirgum tuvāko divu gadu laikā.
Kompānijā informē, ka papildu esošās infrastruktūras modernizācijai "Agrova Baltics" sāks 30 miljonu eiro investīciju programmu Alūksnē, kuras mērķis ir būtiski paplašināt un attīstīt uzņēmuma ražošanas platformu.
Programma paredz trīs jaunu putnkopības novietņu būvniecību, kā arī ievērojamu olu šķirošanas un iepakošanas centra modernizāciju, barības ražotnes paplašināšanu un organiskā mēslojuma ražošanas attīstību. Papildus tam investīcijas tiks novirzītas arī saistītās infrastruktūras uzlabošanai, veidojot pilnībā integrētu, mūsdienīgu ražošanas kompleksu, norāda "Agrova Baltics".
Kompānijā atzīmē, ka investīciju programmu atbalsta uzņēmuma stratēģiskais partneris attīstības kapitāla fonds "Accession Capital Partners", nodrošinot papildu kapitālu izaugsmes paātrināšanai un eksporta paplašināšanai. Jaunās ražotnes un modernizācijas darbi būtiski palielinās ražošanas jaudu, radīs jaunas darbavietas Alūksnē un veicinās Vidzemes reģiona ekonomisko attīstību.
"Agrova Baltics" skaidro, ka trīs jauno putnkopības novietņu izbūvi plānots pabeigt 2027. gada pirmajā pusē.
Agrova Baltics" 2025. gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 24,3 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 92% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga līdz 5,2 miljoniem eiro pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
Uzņēmumu grupā ietilpst putnkopības un olu ražošanas uzņēmums "Alūksnes putnu ferma", vairumtirdzniecības uzņēmums SIA "APF Trading", putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniedzējs SIA "Oluksne", gāzes un organiskā mēslojuma ražotājs SIA "APF Energy" un putnkopības un jaunputnu audzēšanas uzņēmums SIA "Preiļu putni". Tāpat "Agrova Baltics" pieder 51% Lielbritānijas mobilo spēļu kompānijā "Chick Game Studios".
Kompānija "Agrova Baltics" reģistrēta 2017. gadā. "Agrova Baltics" lielākais akcionārs ir Adamovičs. Kompānijas akcijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".
