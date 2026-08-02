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#diaspora #dzīvesstils #mājoklis #sif_maf2026 #tiltssavejiem #vecāki

Tilts savējiem. Kirmušku ģimene rok zemi un būvē bagija trasi

Ilze Pētersone / Latvijas Mediji
2026. gada 02. augusts, 00:01
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2026. gada 02. augusts, 00:01
Drīz Skultes pagastā Kirmušku ģimene atvērs 1,3 km garu bagija trasi, kur varēs braukt gan ar diviem viņu braucamrīkiem, gan līdzvestajiem.
Drīz Skultes pagastā Kirmušku ģimene atvērs 1,3 km garu bagija trasi, kur varēs braukt gan ar diviem viņu braucamrīkiem, gan līdzvestajiem.
Foto: Ilze Pētersone / Latvijas Mediji

Skultiešu Lāsmas un Ilvara Kirmušku ģimenē, kas pirms trīs gadiem atgriezās no Skotijas, meitu Emīliju joprojām velk atpakaļ. Viņa tur dzimusi, augusi, iesākusi skolas gaitas. Jaunākais brālis Valters – arī, taču puisis saka – man viss mierīgi, ja tikai skolas ēdiens būtu labāks…

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Vietējie celtnieki – nesveicināja

Pirmie darba devēji jaunos latviešu censoņus piekrāpa – par divām nedēļām celtniecībā nesamaksāja. Sekoja drošāks piedāvājums doties uz Skotijas pilsētu Obanu, kas izrādījās liktenīgs. Noenkurojās Ilvars skotu zemē uz ilgiem gadiem – iesākumā kā būvgaldnieks, liekot lietā prasmes, kuras bija iemācījis tēvs, līdz turpināja pats uz savu roku kā pašnodarbinātais un ar laiku izveidoja uzņēmumu. Pat izstudējis darba vadību koledžā.

Lāsma viņam pievienojās 2010. gada vasarā un sāka strādāt uzņēmumā par grāmatvedi. Iepriekš viņai bija darba pieredze Latvijas vēstniecībā ASV, bet 2009. gada krīzes laikā štatu samazināšanas dēļ vajadzēja atgriezties Latvijā. Skotijā piedzima Emīlija un Valters. 

Būvdarbu pasūtījumi nāca viens pēc otra pat bez reklāmas, tikai ar ieteikumiem. “Mūsu pirmais patstāvīgais objekts atradās Kembeltaunā pie kāda aitkopja, kuram uzcēlām viesu māju. Tā vieta gluži vai ievilka, vienu brīdi pie manis strādāja ap 15 darbiniekiem, būvējām džina brūzi, atpūtas namiņus, kafejnīcu, atjaunojām kādas pils pagrabstāvu un citus objektus,” stāsta Ilvars. Pēdējos gados strādājuši vēl dziļāk Skotijā – Maleigā pat renovējuši ēku, kur kādreiz darbojies spiegu apmācības centrs.

Skaista esot skotu zeme, bet attālumi jāmēro lieli – lai no savas dzīvesvietas tiktu līdz tuvākajai civilizācijai, bijis jābrauc trīs stundu garumā, skaidro Lāsma. 

Iedzīvošanās vietējā sabiedrībā viņai grūtības nesagādāja. “Nebija sajūtas, ka tevi nepieņem, man bija draudzenes: vāciete, taizemiete, austrāliete, skotiete.” 

Ilvars gan padalās ar citu pieredzi: “No sākuma vietējie celtnieki pat neatbildēja uz sveicienu, skatījās uz mums kā iebraucējiem, aprunāja.

Vajadzēja desmit gadus, lai viņi beidzot sāktu sveicināt un cienīt, jo saprata, ka neesam ieradušies uz nedēļu, bet paliekam ilgu laiku. 

Varu teikt, ka ar savu ienākšanu celtniecībā sapurinājām viņu monopolu.”

Laiks doties mājās

“Kad katru vasaru un ziemu braucām uz Latviju, varējām salīdzināt, ka šeit cilvēki kļūst smaidīgāki, attiecības labākas, un varbūt tāpēc pieņēmām lēmumu atgriezties. Patiesībā tā bija Lāsma, kas nosprieda, ka ir īstais laiks doties mājās, es jau ātrāk biju gatavs,” atceras Ilvars. Atceļam pamudinājusi arī kovida pandēmija, kad jutušies kā iesprostoti. Tomēr līdz aizbraukšanai pagāja vēl divi gadi, jo bija jāpabeidz iesāktā būvniecība, laikus jāpabrīdina darbinieki un arī pašiem jāsagatavojas, jāparūpējas par sākuma kapitālu dzimtenē, bērniem – skolas gaitām, kas Latvijā notiks latviešu, nevis viņiem ierastajā angļu valodā.

Jau pāris gadus iepriekš mamma bija pieteikusi Emīliju un Valteru Latviešu valodas aģentūras rīkotajos attālinātajos latviešu valodas kursos. Cerējusi, ka pēc atgriešanās sarunas ar vienaudžiem vairāk palīdzēs uzlabot valodas prasmes, taču izvēlētajā Saulkrastu skolā tāpat kā daudzās citās Latvijas izglītības iestādēs jaunā paaudze savā starpā radusi sarunāties arī angliski. Tomēr pats grūtākais, īpaši Emīlijai, bija apzināties, ka jāšķiras no trīs tuvām draudzenēm.

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Ieteiktie raksti

Bērniem aizbraukšana nenācās viegli, vecāki uzklausīja viņu protestus, lija arī asaras. “Mums bija nobriedis lēmums – dodamies atpakaļ uz mājām, bet viņiem tās ilgu laiku ir bijušas Skotijā. Ja pārcelšanās notiktu agrāk, kad bērniem bija seši vai septiņi gadi, noteikti veiktos vieglāk.” Dažādus praktiskus jautājumus palīdzējusi atrisināt Vidzemes reģiona reemigrācijas koordinatore Inga Madžule. Pēc atgriešanās Latvijā kontakti nav zuduši, uzturot saziņu “čatiņā”, kur nāk ziņas arī par rīkotajiem pasākumiem reemigrantiem. Viens pat noticis netālu – Saulkrastos.

Ilvaram atbilde uz jautājumu, kas bija grūtākais, nav ilgi jādomā – pārvest dzīvniekus. Kad notikums aiz muguras, par piedzīvoto var pat pajokot, bet gandrīz trīs dienu garajā ceļā smiekli nav nākuši. “Kaķis, kas pie būrīša nav pieradis, visu ceļu līdz Latvijai brēca un pat pamanījās mani apčurāt – eju uz prāmi reģistrēties, skatos, bikses slapjas! Vienam no mūsu diviem suņiem bija tik liels uztraukums, ka piekakāja prāmja gaiteni. Dzīvniekus nekad vairs nepārvedīšu...”

Vienu no bagijiem Ilvars iegādājās par reemigantu uzņēmējdarbībai paredzēto finansiālo atbalstu.
Vienu no bagijiem Ilvars iegādājās par reemigantu uzņēmējdarbībai paredzēto finansiālo atbalstu.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Uzsāk jaunus biznesus

Pēc atgriešanās Lāsma vairāk nekā gadu nav strādājusi – palīdzējusi bērniem iejusties gan jaunajos apstākļos, gan ar mācībām. Ilvars vēl nav meties atpakaļ celtniecībā, lai gan bijušie kolēģi, kas arī atgriezušies dzimtenē, jautājuši pēc darba. Gribējies atvilkt elpu no Skotijas būvdarbu maratona un pamēģināt ko citu. Izmantojot reemigrantiem paredzēto mērķfinansējumu, kur puse naudas nāk no valsts un pašvaldības, otra puse – no sava maka, par 40 tūkstošiem eiro iegādājies ekskavatoru, lai uzsāktu jaunu biznesu. “Aizgāja ļoti labi, lēnām paplašināmies, mums jau ir desmit tehnikas vienības un vairāki darbinieki. Rokam un līdzinām, kā arī veicam citus zemes darbus. Reklamēties vairs nevajag, jo cilvēki mūs ir iepazinuši.”

Kā mēdz teikt, apetīte aug ēdot – kad dabūjuši finansējumu zemes racējam, uzzinājuši, ka pieejams vēl viens. 

“Ja dod, jāņem!” par saņemto atbalstu saka Ilvars. Pirmo mērķfinansējumu viņš izmantoja ekskavatora iegādei zemes darbiem.
“Ja dod, jāņem!” par saņemto atbalstu saka Ilvars. Pirmo mērķfinansējumu viņš izmantoja ekskavatora iegādei zemes darbiem.
Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

“Ja ir tāda iespēja, jāizmanto, ja dod, tad ņem! Ne visi atgriežas ar iekrājumiem un ne visi var būt uzņēmēji, spriež Ilvars un pastāsta, ka viņam radusies doma īstenot senu ieceri par bagija trasi. Par līdzīgu summu kā ekskavatoram šoreiz iegādājies bagiju jeb apvidus auto braukšanai pa ceļiem ar zemes segumu. Uz tēva saimniecības zemes Skultes pusē ierīkojis 1,3 kilometrus garu trasi, kur aicinās izmēģināt jaunos bagijus (ir iegādāts vēl viens) vai braukt ar līdzatvestiem. Līdz atklāšanai atlikusi nedēļa pusotra. “Esam gandrīz gatavi, jāsakārto tikai sīkumi. Brīvdienās atbrauks palīgā draugi un pieslīpēs trasi. Svarīgākais ir drošība, tāpēc bagijiem ierobežojām jaudu un ātrumu, lai pie mums nebrauktu kā rallijos,” skaidro saimnieks un piebilst, ka šis esot tikai pirmais posms. Viņam padomā trasi pagarināt par pusotru kilometru mežā, kā arī izrakt dīķi. Vietas pietiekot, jo no tēva 24 hektāriem pagaidām izmantoti pieci.

Latvija mainās uz labu

“Varam teikt, ka šeit tomēr daudz kas ir mainījies uz labo pusi. Vēl pirms gadiem bija sajūta, kad atnāc uz kādu institūciju vai biroju kaut ko nokārtot – nu ko tu atnāci, ko vajag? Tagad redzam, ka cilvēki kļūst laipnāki,” spriež Kirmuškas. 

Viņiem gribētos, lai krietni mazinātos birokrātija, jo pavisam nesen, kad reģistrējuši uzņēmuma kontu bankā, sajutušies gandrīz kā noziedznieki – kur ņēmāt līdzekļus, vai ir pieredze uzņēmējdarbībā utt.? Skotijā attieksme ir draudzīgāka un pozitīvāka, cilvēki – laimīgāki.

Katrai vietai ir savi plusi un mīnusi, nosaka Lāsma. “Latvijā, piemēram, ir labāks gaiss nekā Skotijā. Braukšanas kultūra ir uzlabojusies, tomēr vēl atpaliekam no skotu laipnības. Ievēroju, ka skolā dažas lietas notiek ķeksīša dēļ. Šeit esat tikuši tālāk ar informācijas tehnoloģijām, tāpēc sākumā man nebija vienkārši iekļauties digitālajā sistēmā – nezināju ne e-parakstu, ne e-Latviju.”

Taču vienas Latvijas vērtības nebūs nekur citur, un tā ir piederības sajūta, atzīst Ilvars. “Lai kur dzīvotu, tomēr ir sajūta, ka neesi vietējais. Latvijā esam savā zemē, savās mājās, šeit esi savējais.”

Uzziņa

Atbalsts reemigrantu uzņēmējdarbībai

  • 2026. gada plānā darbam ar diasporu reemigrācijas pasākumiem paredzēti 400 tūkstoši eiro (80 tūkstoši eiro katram plānošanas reģionam) uzņēmējdarbības atbalstam. Finansējumu piešķir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) programmā “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”. 
  • Atbalsta summa veidojas no valsts naudas (līdz astoņiem tūkstošiem eiro) un pašvaldības noteiktā līdzmaksājuma, kas katrā vietvarā var atšķirties. 50% no kopējās summas jānodrošina reemigrantam. 

VARAM informācija

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju saturu atbild “Mājas Viesis”

MAF 2026
MAF 2026
Foto: #sif_maf2026

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

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#diaspora #dzīvesstils #mājoklis #sif_maf2026 #tiltssavejiem #vecāki
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