Nīderlandes uzņēmums "VSS Agro" ir prezentējis atjauninātu 'Zero 'sērijas kultivatoru.
Tā laišana klajā paredzēta 2027. gadā, bet prototipi tiks testēti šogad.
Galvenā jaunā iezīme ir ZB4500 modelis ar dubultsiju rāmi. Tas palielina stingrību un stabilitāti ekspluatācijas laikā. Uzlabotais izlīdzināšanas dēlītis, kas tagad ir lielāks un uzstādīts tuvāk priekšējam veltnim, nodrošina labāku un vienmērīgāku augsnes drupināšanu. Dažas no šā kultivatora funkcijām (piemēram, svārsta piekare un jaunais izlīdzināšanas dēlis) vēlāk tiks ieviestas arī citos kultivatoru modeļos.
Kultivators VSS Agro ZB4500 būs pieejams uzkarināmajā un piekabināmajā versijā ar darba platumu 4 vai 4,5 metri. Cena vēl nav paziņota, taču uzņēmums sagaida, ka tā būs salīdzināma ar pašreizējo 4,5 metru modeli.
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