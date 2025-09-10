1935. gada 10. septembrī. Pirms 90 gadiem Nirnbergā sākās Ādolfa Hitlera Vācu nacionālsociālistiskās strādnieku partijas (NSDAP) jeb nacistu partijas kārtējais kongress, kura gaitā steigā izstrādāja un 15. septembrī pieņēma bēdīgi slavenos "Nirnbergas likumus".
Agrāk nacistu vēršanās pret ebrejiem, čigāniem un citām "mazvērtīgām rasēm" balstījās vienkārši uzskatos un ideoloģijā, bet tagad pirmo reizi diskriminācija un tiesību atšķirības starp "āriešiem" un "neāriešiem" tika noformulētas juridiski, atsaucoties uz bioloģiskiem kritērijiem. Tā Nirnbergā pieņemtais "Likums par reiha pilsoni" visas pilsoņa politiskās tiesības deva tikai "vācu vai tai radniecīgu asiņu" īpašniekiem, pārējiem, un pirmkārt jau ebrejiem, varēja būt tikai "valstspiederīgā" tiesības. Likums tomēr paredzēja ierobežotas pilsoņa tiesības, ja persona bija noteiktas pakāpes jauktenis, ne "tīrasiņu ebrejs", par kādiem uzskatīja tos, kam senčos sākot no trim vecvecākiem – ebrejiem. Šajā likumā vēlākos gados tika ieviesti papildinājumi, tostarp arī profesiju aizliegumi atkarībā no "āriskuma" pakāpes.
Vēl radikālāks bija uz "rasu higiēnas ievērošanu" virzītais "Likums par vācu asiņu un vācu goda aizsardzību". Tas aizliedza laulības un arī ārpuslaulības sakarus starp ebrejiem un "āriešiem vai tiem radniecīgiem", padarot šīs normas pārkāpšanu par sodāmu. Ja ārietis tomēr apprecētu ebreju, laulība tiktu pasludināta par spēkā neesošu un vainīgajiem par "kaitējuma nodarīšanu [vācu] rasei" būtu jādodas uz cietumu vai pārmācības namu. Vienlaikus sodāmu padarīja arī par 45 gadiem jaunāku "āriešu" mājkalpotāju izmantošanu ebreju mājsaimniecībās, kā arī, ja jauno valsts karogu – kāškrusts baltā aplī uz sarkana fona –, ko tāpat 15. septembrī pieņēma Nirnbergā, izkarinājis kāds "nepilnvērtīgais" nevācietis.
Jaunie likumi, protams, izraisīja liberāli noskaņotas sabiedrības daļas izbrīnu, taču neviens Eiropā nedomāja, ka turpmāk tie ies dziļumā un izvērtīsies holokaustā.
Arī nacisti šīs normas vairāk bija iecerējuši kā tādas, kas piespiedīs ebrejus emigrēt no valsts. Neviens nespēja iedomāties, ka tendence beigsies ar totālu iznīcināšanu pēc nacionālās piederības. Nacionālistiski noskaņotie ebreju cionisti un ortodoksālie jūdaisti pat uzskatīja, ka Hitleram nav ko pārmest, jo arī viņiem pret ebreju asiņu tīrību nekas nebija iebilstams.
"Balss", 1925. gada 10. septembrī
Lubāna. Suns nokodis vilku. Augusta beigās pamanīti divi vilki, pie kam vienam kāds zemkopja suns bij novilcis ādu. Otrs vilks redzēts netālu no lielceļa, kurš ved caur Lubānas silu. Vilks no braucējiem nelicies traucēties, bet tikai tos apbrīnojis. Braucēji gan gribējuši vilku pasveicināt, bet nebijis ar ko. Laiks būtu vietējai mednieku biedrībai sākt lādēt bises! Raža, kā jau ziņojām, pa lielākai daļai stāv uz lauka. Rudzu raža, cik redzams, būs vidēja. Vasarāja pļauja lietainā laika dēļ stipri aizkavējusies. Arī lini vairumam vēl neplūkti. Ja lietainais laiks vēl turpināsies, tad sienu nopļaut nebūs iespējams, jo jau tagad uz pļavām ir 3-6 centimetri ūdens. Arī Lubānas ezermaliešiem siens ies zudumā, jo tagad jau vairs daudz netrūkst no 1923. g. plūdiem. Tādā gadījumā viss klānu siens ies zudumā. Ar to daudziem zemkopjiem būs siena trūkums.
