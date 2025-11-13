Šā gada pirmajos deviņos mēnešos noslēgto laulību skaits pieaudzis par 7,6%, savukārt jūlijā, augustā un septembrī katru mēnesi piedzimuši vairāk nekā tūkstotis bērniņu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati.
Gada pirmajos deviņos mēnešos reģistrētas 8833 laulības, un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu tas ir par 625 laulībām jeb 7,6% vairāk. Šogad tikai augustā un aprīlī noslēdza mazāk laulību (attiecīgi par 410 un 24 mazāk), pārējos mēnešos laulību skaits bija lielāks nekā pērn.
Šā gada jūlijā, augustā un septembrī piedzima virs tūkstoš bērniem, kas nebija noticis kopš 2024. gada oktobra. Šogad pirmajos deviņos mēnešos jaundzimušo skaits salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pērn samazinājās – reģistrēti 8883 bērni, kas ir par 1092 dzimušajiem jeb 10,9% mazāk. Vislielākais dzimušo skaits bija jūlijā – 1103 bērni, vismazākais – janvārī (881).
Šā gada pirmajos deviņos mēnešos reģistrēti 19 186 mirušie – par 591 jeb 3% mazāk nekā pagājušā gada deviņos mēnešos. 2025. gada deviņos mēnešos iedzīvotāju skaits valstī samazinājies par 10,3 tūkstošiem cilvēku, informē Centrālās statistikas pārvalde.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu