Valdība apstiprinājusi Ekonomikas ministrijā sagatavoto hipotekārās kreditēšanas programmu, kas paredzēta novadu un mazpilsētu iedzīvotājiem, lai atvieglotu viņiem mājokļu iegādi. 

Pieteikumus pieņem "Altum"

Sākot no 29. oktobra, iedzīvotāji var pieteikties aizdevumiem attīstības finanšu institūcijā "Altum" – klientu apkalpošanas vietnē "mans.altum.lv". Jaunās valsts atbalsta programmas ietvaros "Altum" darbosies kā nebanku augļotājs un raudzīs, lai hipotekāro aizdevumu likme nebūtu zemāka par vidējo hipotekāro aizdevumu likmi finanšu tirgū.

Pēc Latvijas Bankas publiskotā finanšu pieejamības pārskata par 2025. gadu, EURIBOR likme, kuru izmanto kā pamatu kredītu cenošanā, 2025. gada augustā sasniedza 2,1%. Bet kopš 2024. gada jūlija hipotekāro kredītu vidējā pievienotā procentu likme bijusi no 1,2 līdz 1,5%.

Latvijas Bankas dati liecina, ka 2022. un 2023. gadā 80% no visiem banku hipotekārajiem aizdevumiem bijuši izsniegti Rīgas vai galvaspilsētai tuvējo novadu iedzīvotājiem, tāpēc valdības apstiprinātie noteikumi par aizdevumiem mājokļa iegādei novadu iedzīvotājiem paredz, ka valsts aizdos naudu tādu mājokļu iegādei, kuri atrodas Aizkraukles, Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Dienvidkurzemes, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Saldus, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras, Ventspils novados, kā arī Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Ventspilī.

Laukos īpašumi nevērtīgi

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē