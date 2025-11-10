Sadarbojoties uztura zinātniekiem, pārtikas tehnologiem un uzņēmējiem, ir tapis plašs zīmola "Good Mood Meals" maltīšu piedāvājums, kas spēj nodrošināt ar uzturvielām un enerģiju teju jebkurā dzīves situācijā. 

Liofilizēto maltīšu klāstā ir gan mūsu reģionā izsenis gatavoti un iecienīti ēdieni, piemēram, kartupeļi ar maltās gaļas mērci un pērļu grūbas ar cūkgaļu, gan dažādas citu valstu garšas – pastas, risoto, vistas karijs, tikka masala vai angļu brokastis, kā arī ēdieni veģetāriešiem un vegāniem. Šīs maltītes jau ir pārbaudījuši gan sportisti, gan aktīvās atpūtas entuziasti. Tāpat tās ir augstu novērtējuši Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīri, kuri ir viena no šī produkta mērķa patērētāju grupām.

Sāk ar rudzu maizes cepšanu

AS "Roga–Agro" ir ģimenes uzņēmums ar vairāku gadu desmitu pieredzi pārtikas un lauksaimniecības produkcijas ražošanā, kurā saimnieko Oņega un Valdis Circeņi. Viņiem Salaspilī ir gan savs veikals "Top!" un ēdināšanas iestāde – "Rogas kafejnīca", gan arī sava liofilizēto maltīšu ražotne. Dažādi lauku labumi – graudaugi, pupas, zirņi, kukurūza u. c. – tiek audzēti pašu zemnieku saimniecībās "Irbītes" un "Jaunstrūkas", kas atrodas Beverīnas novadā. Uzņēmums "Roga–Agro" ticis izveidots uz maizes ceptuves bāzes, kura tikusi privatizēta pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. "Ilgus gadus cepām tradicionālo latviešu rudzu maizi pēc senām receptēm. To mums iemācīja maiznieks vecmeistars Alberts Blumbergs, kurš brauca pie mums un skoloja dažādās gudrībās – kā pareizi mīklu raudzēt un maizīti cept, lai iegūtu īsto latvisko garšu," atceras O. Circene. Taču laika gaitā situācija maizes tirgū mainījusies, konkurence pieaugusi un pieprasījums sarucis. "Kad mēs sākām, bija tikai dažas maizes ceptuves un pieprasījums bija tik liels, ka nācās cept visu diennakti bez brīvdienām, arī tad nevarēja piecept, lai visiem pietiktu. Tad laiki mainījās, maizes ceptuvju saradās tik daudz, ka maizes cena nokrita zem pašizmaksas," stāsta "Rogas–Agro" saimniece. "Visu nopelnīto naudiņu guldījām savā uzņēmumā, kā arī izdevīgi iegādājāmies dažus nekustamos īpašumus, tādējādi diversificējot ekonomiskos riskus," atceras O. Circene.

Veiksmīga sadarbība ar NBS

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē