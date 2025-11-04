Apdrošināšanas sabiedrības un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) šogad deviņos mēnešos pieņēmuši lēmumus par transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas atlīdzību izmaksu 59,49 miljonu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 8% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
2025. gada deviņos mēnešos OCTA vidējā atlīdzība sasniegusi 1684 eiro. LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins norāda, ka OCTA vidējās atlīdzības apmērs pieaug kopš 2014. gada. Viņš piebilst, ka īpaši strauji OCTA vidējā atlīdzība kāpusi pēdējos gados, un arī šī gada deviņos mēnešos tā pieaugusi par 7,8%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. 2025. gada trīs ceturkšņos kopējais apdrošinātājiem pieteikto ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaits bija 26 003, kas ir par 3,6% vairāk nekā pērn deviņos mēnešos. Tostarp 69,9% negadījumu fiksēti ar saskaņoto paziņojumu, bet 30,1% CSNg fiksēti ar ceļu policijas protokolu.
Apdrošināšanas sabiedrības un LTAB kopā pieņēmuši lēmumus par OCTA atlīdzību izmaksu 59,49 miljonu eiro apmērā. Visvairāk apdrošinātāji atlīdzinājuši nodarītos zaudējumus transportlīdzeklim (72,4%), cietušajām personām (13%) un valsts, pašvaldību iestādēm par CSNg cietušo ārstēšanu un uzturēšanu ārstniecības iestādēs, kā arī izmaksātajiem pabalstiem (5,9%). OCTA likums nosaka, ka apdrošinātāji un LTAB atlīdzina zaudējumus ne tikai par CSNg rezultātā transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem, bet arī kompensē zaudējumus cietušajām personām, valstij un pašvaldībām par CSNg cietušo ārstēšanu un rehabilitāciju, piemēram, par ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu un cietušā nogādāšanu uz ārstniecības iestādi, ārstēšanu un uzturēšanu slimnīcā, veselības atjaunošanu rehabilitācijas centros, ja to nozīmējis ārsts saistībā ar CSNg gūtajām traumām, un citus ar veselības uzlabošanu saistītus izdevumus. Tāpat tiek atlīdzināti valsts un pašvaldību izdevumi, kas saistīti ar CSNg cietušo slimības lapu apmaksu, pensijām un pabalstiem invalīdiem un apgādājamiem, apbedīšanas pabalstiem, tehnisko palīglīdzekļu īri vai iegādi, ceļu, ēku un videi nodarītajiem bojājumiem.
