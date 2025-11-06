Pārtikas cenu samazināšanas memorands, ko šogad maijā parakstīja Ekonomikas ministrija (EM), tirgotāji un pārtikas ražotāji, pagaidām nav devis solīto rezultātu, uzskata biedrības "Zemnieku saeima" pārstāvji.
Biedrības "Zemnieku saeima" izsūtītajā paziņojumā medijiem biedrības valdes loceklis Mārtiņš Trons min, ka "lauksaimnieku sadarbība ar mazumtirgotājiem ir kļuvusi vēl izaicinošāka". Parakstot pārtikas cenu samazināšanas memorandu, politiķi, tirgotāji un ražotāji apņēmās veicināt pamata pārtikas preču pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, palielināt vietējās izcelsmes pārtikas preču sortimentu, uzlabot sadarbību starp mazumtirgotājiem un ražotājiem. Bet, kā raksta "Zemnieku saeimas" pārstāvji, vietējo produktu apgrozījums lielākoties palicis esošajā līmenī vai pat samazinājies. "Situācija ir dramatiska. Lielveikali produktu iepirkuma cenas no lauksaimniekiem šoruden samazinājuši no 10 līdz 50% atkarībā no produkta, savukārt veikalu plauktos cenas palikušas iepriekšējā gada līmenī vai pat kāpušas. Piemēram, kartupeļu iepirkuma cena ir kritusies par aptuveni 50%, burkāniem – par 15 līdz 20%, sīpoliem – par 30%. Vienlaikus veikalu uzcenojumi joprojām sasniedz no 60 līdz 120%, atsevišķos gadījumos pat līdz 200%," raksta "Zemnieku saeima".
Aptauja
Cik liels ir jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu