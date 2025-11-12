1935. gada 12. novembrī. Pirms 90 gadiem Rīgas pilsētas skolu valde ar preses palīdzību informēja, ka izstrādājusi noteikumus skolotājiem – audzinātājiem, bērniem un bērnu vecākiem, un skolu vadībām jārūpējas par šo noteikumu īstenošanu dzīvē.
Noteikumus par simbolisku dažu santīmu samaksu varēja arī nopirkt. Neskaitot to, kas attiecās uz bērnu audzināšanu "15. maija garā", tas ir, atbilstoši Kārļa Ulmaņa autoritārisma ideoloģijai, par klases audzinātāju pamatuzdevumiem bija teikts: "Pēdējam jābūt saitei starp skolēnu vecākiem un skolu. Klases audzinātājs ir īstā klases dvēsele. Viņa ierosmei padots klases darbs. Skolā klases audzinātājs izpilda bērnu vecāku vietu. Viņš seko sava audzēkņa fiziskai un garīgai attīstībai. Skolēnam visās lietās jāgriežas pie klases audzinātāja." Tikmēr vecāku galvenais pienākums bija lūkoties, lai bērns kārtīgi apmeklētu skolu, brīdināt, ja bērns saslimis ar lipīgu slimību vai nevar apmeklēt stundu: "Bērni skolā jāsūta tīri, kārtīgi apģērbti, tīrām drēbēm, zēni apgrieztiem, meitenes glīti sasukātiem matiem. Vecākiem arī jāseko, lai skolēns kārtīgi izmanto skolas piešķirto pabalstu. No skolas pabalstu var saņemt tikai tādi trūcīgi skolēni, kuru uzvešanās ir teicama. Ja bērni nodarījuši skolai zaudējumus, bojājot skolas iekārtas, vecākiem tās jāatlīdzina."
Vislielākā tomēr bija pašiem skolēniem paredzētā skolas un ārpusskolas uzvedības noteikumu sadaļa, kur nozīmīga loma atvēlēta patriotisma audzināšanai – kā plašākā, tā šaurākā nozīmē:
"Tava skola ir maza valsts; esi krietns pilsonis šai valstij, lai varētu reiz būt derīgs loceklis savā tēvijā – Latvijā."
Tāpat vērību piegrieza patstāvībai: "Mācies sevi pazīt; centies novērst sava rakstura vājības, pūlies visu veikt paša spēkiem. Izvēlies sev tikai labus draugus. Labāk esi viens nekā ļaunā sabiedrībā. Centies atturēt neapzinīgos biedrus no sliktiem darbiem, jo slikts klases biedrs dara negodu tev un tavai skolai." Citas norādes pamācīja: "Ar sevišķu cienību izturēties pret skolas telpās novietotām tautas vadoņu un varoņu, valstsvīru un kultūras darbinieku ģīmetnēm un valsts ģerboni." Bez vecāku un skolas atļaujas bērns nedrīkstēja iestāties nevienā pulciņā. Savukārt ārpus skolas, uz ielas: "Aizliegts drūzmēties un trokšņot, un skriet pakaļ satiksmes līdzekļiem, jo tas apdraud dzīvību. Tramvajos, autobusos un tamlīdzīgi neieņemt sēdvietas, ja vecāks cilvēks stāv kājās. Satiekot valsts vai karaspēka karogus, tiem jādod gods. Nepiemērotu sarīkojumu apmeklēšana aizliegta."
"Malienas Ziņas", 1925. gada 12. novembrī
Celsim biedrības namu! Viens no lielākiem trūkumiem Alūksnē ir izrīkojumiem piemērotu telpu trūkums. Šis trūkums kā smags lāsts nospiež ne tikai pilsētas, bet arī visas plašās apkārtnes kulturelo dzīvi, jo neatļauj izveidoties tiem kultureliem pasākumiem, kuriem pamatos ir liktas vislabākās domas un dziņas. Biedrības nama trūkums tik lielā mērā ir kauna lieta. Mazi lauku pagasti pat izpostītos apgabalos ir spējuši uzcelt biedrības namus, strādājot kopīgiem spēkiem. Darīsim arī mēs to pašu. Neatrunāsimies ar parasto nevarību, neatliksim uz vēlāku laiku. Tuvākā laikā viena no bagātākām vietējām organizācijām ir nolēmuse nopietni ķerties pie šī nodoma izvešanas dzīvē. Palīdzēsim tai, cik nu kurais spēsim. Ja ikviens atnesīs kaut vai tikai pa vienam ķieģelim, tad pēc gada paceltos Alūksnē lepna gaismas pils. Viņa būs priekš visiem, tālab palīdzēsim visi to celt.
