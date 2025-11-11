Katru gadu, kad pienāk budžeta skatīšana, Saeimas frakcijas iesniedz savus priekšlikumus, ko un kā vajadzētu budžetā mainīt. 

Un jau kopš 2023. gada sākuma, kad tika izveidota Klimata un enerģētikas ministrija (KEM), ik gadu izskan priekšlikumi to likvidēt. 

Šogad ar šādiem priekšlikumiem nākuši klajā "Apvienotā saraksta" pārstāvji un partija "Stabilitātei". Konkrēti "AS" politiķi uzskata, ka viņu priekšlikumi – būtiskākie no tiem ir KEM un valsts uzņēmumu padomju likvidācija – valsts budžeta likumos ļaus samazināt valsts parādu par gandrīz 200 miljoniem eiro un nākamajā gadā pārsniegt 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) aizsardzības izdevumiem. Savukārt "Stabilitātei" Saeimas frakcija iesniegusi priekšlikumu likvidēt Klimata un enerģētikas ministriju, tās darbiniekus pārvietojot uz vakantajām amata vietām Ekonomikas un Finanšu ministrijās, bet KEM līdzekļus novirzīt Veselības ministrijas budžetā.

