1925. gada 6. novembrī. Pirms 100 gadiem Saeimā notika Latvijas vēsturē otrās Valsts prezidenta vēlēšanas.
Sacensība notika starp jau esošo, pirmo valsts vadītāju Jāni Čaksti kā Demokrātiskā centra partijas favorītu un dzejnieku un Saeimas deputātu no sociāldemokrātu vidus Jāni Pliekšānu–Raini, kā arī Latviešu Zemnieku savienības līderi Kārli Ulmani. Sabiedrībā par vēlēšanām bija liela interese, kamdēļ jau no agra rīta pie Jēkaba ielas nama sastājās gara rinda, jo ziņkārīgajiem pilsoņiem atvēlēto vietu skaits sēžu zālē bija ierobežots. "Publikas vietas zālē pārpildītas un daudzi spiesti aiziet mājās vietu trūkuma dēļ. Pilnāka arī diplomātu loža, kurā redzami Lietuvas, Somijas un Igaunijas sūtņi, kā arī citi ārzemju pārstāvji," novērojis laikraksta "Jaunais Zemgalietis" korespondents. Tā kā Rīgas radiofons vēl tikko bija sācis darbu un radioaparātu skaits bija niecīgs, lai pirmie operatīvi uzzinātu iznākumu, ļaudis tolaik mēdza zvanīt arī uz laikrakstu redakcijām.
Rainis ļoti cerēja uz uzvaru un pirmajā kārtā patiešām saņēma visvairāk balsu – 33, kamēr Ulmanis – 32, bet Čakste – 29. Taču Valsts prezidentam bija jāsavāc vairāk par 50 balsīm, un, tā kā par savu dzejnieku bija balsojuši tikai sociāldemokrāti, kļuva skaidrs, ka tālākai cīņai nav jēgas. Partija Raiņa kandidatūru viņam pašam par lielu sarūgtinājumu atsauca. Otrajā kārtā Čakste ieguva 60 balsis, bet Ulmanis – 31, un cīņa bija galā. Apskatnieki principā tādu iznākumu jau bija gaidījuši. Par vienīgo intrigu uzskatīja varbūtēju situāciju, ja sociāldemokrāti nostātos pozā un otrajā balsojumā atturētos. Tad vajadzētu vēl trešo kārtu, taču "zociķu" atbalsts pēc Raiņa atcelšanas pārceļoja pie Čakstes un nekādi sarežģījumi neradās.
Rainis pārdzīvoja neveiksmi, tomēr, šķiet, vairs ne tik ļoti kā 1922. gadā, kad, uzskatot, ka vairums tautas vēlas viņu, ļoti apvainojās, ka sociāldemokrāti toreiz dzejnieku pat neizvirzīja.
Kas attiecas uz Ulmani, tad viņš savas politiskās ambīcijas varēja apmierināt decembra nogalē, kad kārtējo reizi savā dzīvē kļuva par premjeru.
"Ventas Balss", 1925. gada 6. novembrī
Pārgrozības pasēs. Pasu jautājumā ir notikušas vairākas apspriedes, bet līdz šim nekādus pārgrozījumus neizveda. 27. oktobrī iekšlietu ministrijā bij sasaukta plaša apspriede šī jautājuma galīgai nokārtošanai, kura nolēma, ka ievedamas jaunas pases, kurās neatzīmēt tautību, ticību un piederību, jo tas rada lielas grūtības pie noskaidrošanas, bet nozīmes tam nav. Par ģimenes stāvokļa atzīmēšanu galīgu lēmumu netaisīja. Par pasu tehnisko izgatavošanu, kara klausības, ģimenes apstākļu un citām atzīmēm drīzumā sasauks jaunu apspriedi.
