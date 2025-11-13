1895. gada 13. novembrī. Pirms 130 gadiem Jelgavas apriņķa Penkules pagasta "Mežmuižā" piedzima Arturs Silgailis – cilvēks, kurš lielu mūža daļu pavadījis kā virsnieks dažādās armijās, tostarp abos pasaules karos; bijis Latvijas armijas, tad latviešu leģiona pulkvedis un trimdas sabiedriskais darbinieks, bet vairāk tomēr palicis piemiņā kā pirmās un pagaidām apjoma un faktu bagātības ziņā nepārspētās latviešu leģiona militārās darbības vēstures grāmatas "Latviešu leģions" autors.
Atsevišķas A. Silgaiļa biogrāfijas epizodes mūsdienās var uzskatīt par pretrunīgi vērtējamām. Piemēram, viņa sadarbību ar nacistiskās Vācijas specdienestiem 1941. gadā vai līdzdarbošanos kureliešu kustības likvidēšanā 1944. gadā. No padomju represijām okupantu likvidētās Latvijas armijas Zemgales divīzijas štāba priekšniekam A. Silgailim izdevās izvairīties pēdējā brīdī – uzdodoties par vācbaltiešu pēcteci un pārceļoties uz Vāciju. Bet karavīra gaitas A. Silgailis bija uzsācis vēl 1915. gadā Krievijas impērijas armijā, piedalījies Somijas Pilsoņu karā 1918. gadā, atgriezies Rīgā un iestājies vāciskajā landesvērā, tad kņaza Līvena vienībā, kuras sastāvā paguva pakarot kā pret lieliniekiem Latvijā, tā ģenerāļa Judeniča armijā Krievijas Pilsoņu karā. 1919. gadā, atgriezies dzimtenē, bija nu jau Latvijas armijas virsnieks Latgales frontē Neatkarības kara gaitā. Latvijas bruņotajos spēkos A. Silgaiļa karjera veda no rotas komandiera līdz divīzijas štāba priekšniekam.
Nacistu okupācijas laikā atvaļinātais pulkvedis darbojās gan latviešu pašpārvaldē, gan bija arī viens no latviešu leģiona veidošanas atbalstītājiem, un tikai loģiski, ka pieredzējušais karavīrs kļuva arī par leģiona virsnieku.
Ar leģiona darbību saistītus dokumentus A. Silgailis sāka vākt vēl Otrā pasaules kara gados. Kad karš beidzās, sekoja gūsts britu okupācijas zonā, dzīve Vācijā un visbeidzot pārcelšanās uz Kanādu 50. gadu sākumā. Visu laiku A. Silgailis turpinājis vākt dažādus materiālus, arī pierakstījis laikabiedru sniegtās liecības. Vispirms "Daugavas vanagu" "Mēnešrakstā" tapa leģiona vēsturei veltīta publikāciju sērija, ko trimdas aprindās uzņēma pozitīvi. Trimdas latvieši izjuta vajadzību pēc plašāka šāda rakstura darba, turklāt – lai pirmais to iespējami būtu uzrakstījis tautietis, notikumu līdzdalībnieks, nevis kāds rietumnieku vai padomju vēsturnieks, kas notikumus pasniegtu atbilstoši politiskām interesēm. "Mans galvenais nolūks bija dot vēlākiem leģiona vēstures pētītājiem pareizos pieturas punktus toreizējām kaujām un notikumiem. (..) Esmu centies manā darbā būt objektīvs, bezpersonisks, neko neizkrāšņot vai nepareizi nopelt, un attēlot tikai faktus," kādā vēstulē 1959. gadā rakstīja autors. Pēc vairāku gadu intensīva darba "Latviešu leģions" izdevniecībā "Imanta" Kopenhāgenā iznāca 1962. gadā. Pēc diviem gadiem sekoja atkārtots izdevums, bet 1986. gadā autora angļu tulkojumā to izdod arī ASV. Pateicoties tam, A. Silgaili līdz pat nāvei 1997. gadā Rietumos uzskatīja par labāko ekspertu latviešu leģiona jautājumos.
"Kurzemes Balss", 1925. gada 13. novembrī
Skolēni pret politiku. Talsu vidusskolas skolēnu padomes sapulcē izvests lēmums neatļaut skolēniem iestāties politiskās partijās un organizācijās ar politisku nokrāsu un skolēnu orķestrim spēlēt šo organizāciju izrīkojumos. Šo saprātīgo skolēnu lēmumu varam tikai apsveikt. Jo dārgais skolas laiks ir priekš zinību apgūšanas, bet ne bradāšanas pa politisku kliķu saduļķotiem ūdeņiem.
