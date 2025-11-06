Oktobrī valdībā apstiprināja Iekšlietu ministrijā sagatavotos Dzīvesvietas deklarēšanas likuma grozījumus, kuri paredz stingrāku kārtību pastāvīgās dzīvesvietas deklarēšanā, lai novērstu nelikumīgu deklarēšanu svešā īpašumā.
Likuma grozījumi paredz, ka, elektroniski deklarējot dzīvesvietu, elektroniskā deklarēšanas sistēma (EDS) automātiski pārbaudīs, vai pēdējo triju gadu laikā deklarācija nav bijusi anulēta tāpēc, ka cilvēks sniedzis par sevi nepatiesas ziņas. Ja atklāsies blēdība, tad EDS paziņos, ka deklarēt dzīvesvietu iespējams tikai klātienē – vietējā pašvaldībā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), uzrādot dokumentus, kas apliecina tiesības to darīt.
Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk nekustamā īpašuma īpašniekus elektroniski brīdinās par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu viņa īpašumā. Ziņu nosūtīs uz īpašnieka oficiāli reģistrēto elektronisko adresi, norādot deklarētās personas vārdu un uzvārdu. Šāda kārtība ļaus īpašniekiem laikus uzzināt par personām, kuras deklarējušās īpašumā patvaļīgi un nelikumīgi.
Lai nekustamā īpašuma īpašnieks varētu "izrakstīt" nelikumīgi deklarētu personu ātrāk, e–pakalpojumā papildināta sadaļa "anulēt". Tomēr tā nenotiktu automātiski. Vispirms šos datus saņemtu vietējā pašvaldība, kas pārbaudītu un lemtu par nelikumīgi deklarētu personu izsvītrošanu.
Sabiedrisko ierosinājumu vietnē "ManaBalss.lv" par stingrāku kārtību pastāvīgās dzīvesvietas deklarēšanā bija parakstījušies 12 590 Latvijas iedzīvotāji, cita starpā aicinot noteikt, ka deklarēt dzīvesvietu īpašumā drīkst tikai ar tā īpašnieka atļauju. Bet šo priekšlikumu Iekšlietu ministrija noraidījusi, to aizstājot ar īpašniekam nosūtāmo brīdinājumu par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu viņa īpašumā.
Līdz šim blēdīties, deklarējot elektroniski pastāvīgo dzīvesvietu svešā īpašumā, bija pavisam vienkārši – elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu vietnē "Latvija.gov.lv", sadaļā "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana" vai klātienē vietējā pašvaldībā. Dzīvesvietu varēja deklarēt, pat neuzrādot īpašnieka piekrišanu, tāpēc nereti viņš par to uzzināja nejauši, saņemdams lielākus nama apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu rēķinus. Deklarējot dzīvesvietu, gan bija jānorāda, kas dod tiesības dzīvot šajā vietā, piemēram, īres līgums, īpašuma tiesības, īpašnieka izsniegta atļauja. Bet šie tiesību apliecinošie dokumenti nav jāiesniedz. Tādējādi deklarēt dzīvesvietu svešā īpašumā elektroniski var dažu minūšu laikā. Par jaunu personu deklarēšanos īpašumā tā saimnieku neviens nebrīdina.
Bet, lai nelikumīgi deklarējušo personu "izrakstītu" no īpašuma, īpašniekam ķēpa ir krietni lielāka un varēja vilkties pat mēnešiem ilgi. Viņam elektroniski vai klātienē jāvēršas vietējā pašvaldībā ar rakstisku iesniegumu, lūdzot svītrot ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Īpašniekam jāsniedz ziņas par sevi un dokumenti, kas apliecina viņa īpašuma tiesības, kā arī ziņas par personu, kura būtu "jāizraksta" no īpašuma, norādot viņa vārdu, uzvārdu un personas kodu, ko nereti par svešu cilvēku nav nemaz tik vienkārši noskaidrot. Tāpat īpašniekam jāpaskaidro, kāpēc jāsvītro nelikumīgi deklarētā dzīvesvieta, iesniedzot pierādījumus. Pēc Iekšlietu ministrijas ziņām, 2023. gadā aptuveni 400 gadījumos tika anulētas nepatiesas ziņas par dzīvesvietas deklarēšanu.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu