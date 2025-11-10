Gandrīz neviens nav pasargāts no situācijām, kad steidzami nepieciešams atbalsts – sociālā palīdzība un mājas aprūpe.  

Taču nereti nākas lauzties cauri birokrātijas džungļiem, un pakalpojumu kvalitāte ne vienmēr apmierina klientus. Šajā publikācijā apkopoju atsevišķas situācijas un klientu stāstus par sociālās palīdzības saņemšanu Rīgā.

Pēc nedēļu ilgas ārstēšanās Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas nodaļā kāda 93 gadus veca paciente, kas pirms tam pa mājām klidzināja ar palīglīdzekli, spēja sevi aprūpēt un pat ēst pagatavot, mājās tika izrakstīta guloša. Tad sākās riņķadancis starp Rīgas Sociālā dienesta kabinetiem, neveiksmīga pieredze ar mājas aprūpes pakalpojuma sniedzējiem un cīņa ar birokrātiju, stāsta šīs seniores meita. Proti, palīdzību, kas vajadzīga tūdaļ, uzreiz saņemt nav iespējams. Kaut arī informācija no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas par pacientes stāvokli Rīgas domes Sociālajam dienestam tika nodota jau izrakstīšanās laikā, pagāja apmēram nedēļa, iekams ieradās aprūpētājs. Rīgas domē informēja, ka par mājas aprūpes pakalpojuma piešķiršanu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas un izvērtēšanas, bet pašvaldībā teic, ka ārkārtas situācijās lēmumi tiekot pieņemti pēc iespējas ātrāk.

