No 14. novembra Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā tiek uzsāktas ambulatoras Insulta vienības speciālistu konsultācijas.
Konsultācijās pacientus gan pēc insulta, gan ar paaugstinātu insulta risku pieņems neiroloģe Violeta Zubkova, kas specializējas cerebrovaskulāro slimību diagnostikā un ārstēšanā. Viņas vadībā tiks veikta pacientu veselības stāvokļa izvērtēšana, medikamentozās terapijas uzraudzība un profilakses pasākumu ieteikšana, kā arī sniegtas konsultācijas pacientiem un viņu ģimenes locekļiem par dzīvesveida korekciju, uzturu, fiziskajām aktivitātēm un stresa mazināšanu.
Konsultāciju mērķis ir palīdzēt novērst atkārtota insulta risku un nodrošināt insultu pārcietušajiem pacientiem nepārtrauktu veselības aprūpi – iespēju saņemt turpmāku medicīnisku uzraudzību, konsultācijas un atbalstu atveseļošanās procesā. Insulta vienības speciālistu konsultācijas ir daļa no Austrumu slimnīcas stratēģijas, lai stiprinātu neiroloģijas un cerebrovaskulāro slimību aprūpes jomu un nodrošinātu pacientiem visaptverošu palīdzību. Pieteikšanās konsultācijām jau ir atvērta, zvanot uz Austrumu slimnīcas vienoto pieraksta tālruni 67000610.
Insults ir viens no galvenajiem nāves un ilgstošas invaliditātes cēloņiem pasaulē – katru gadu ar to saslimst aptuveni 12 miljoni cilvēku. Latvijā šis rādītājs ir aptuveni 8000 pacientu gadā, katrs ceturtais no viņiem piedzīvo atkārtotu insultu. Šie dati liecina par nepieciešamību nodrošināt ne tikai kvalitatīvu akūtās ārstēšanas posmu, bet arī aprūpi vēlākā laika periodā un ilgtermiņa profilaksi.
