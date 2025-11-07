Eiropas Parlaments (EP) oktobra sesijā atbalstījis digitālo autovadītāja apliecību ieviešanu ES, paredzot stingrākus noteikumus nepieredzējušiem vadītājiem, kā arī iespēju atņemt vadīšanas tiesības arī citās ES valstīs.
Jaunie noteikumi apstiprināti, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un mazinātu negadījumu skaitu uz ES ceļiem, – ik gadu dzīvību uz tiem zaudē aptuveni 20 000 cilvēku. Piemēram, jaunie noteikumi paredzēs vismaz divu gadu pārbaudes laiku nepieredzējušiem autovadītājiem, to laikā piemērojot stingrākus sodus par braukšanu alkohola reibumā vai par drošības jostu nelietošanu.
Lai nokārtotu eksāmenu vadītāja apliecības iegūšanai, būs jāpierāda zināšanas par vadītājam asistējošām sistēmām, drošu izkāpšanu, aklo zonu radīto risku un modrības zuduma risku, ko rada tālruņa lietošana. Pēc deputātu pieprasījuma jaunajās mācību un eksāmenu prasībās lielāks uzsvars būs uz riska apzināšanos attiecībā uz gājējiem, bērniem, riteņbraucējiem un citiem neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.
Motociklu un vieglo automašīnu vadītāju apliecības būs derīgas 15 gadus, taču dalībvalstis šo termiņu varēs saīsināt līdz 10 gadiem, ja vadītāja apliecību izmantos kā personas apliecību. Kravas automobiļu un autobusu vadītāju apliecības būs derīgas piecus gadus. ES valstis drīkstēs saīsināt apliecības derīguma termiņu vadītājiem, kas sasnieguši 65 gadu vecumu, lai biežāk liktu viņiem iziet veselības pārbaudes vai prasmju pilnveides kursus.
Pirms vadītāja apliecības iegūšanas pirmoreiz vai pirms esošās apliecības atjaunošanas personai būs jāiziet veselības pārbaude, tostarp jāpārbauda redze un sirds un asinsvadu sistēmas stāvoklis. Dalībvalstis varēs izvēlēties aizstāt vieglo automašīnu vadītāju un motociklistu medicīnisko pārbaudi ar pašnovērtējumu vai citām novērtēšanas sistēmām, kas izstrādātas valstu līmenī.
Saņemt vadītāja apliecību varēs jau no 17 gadu vecuma, taču līdz 18 gadu vecumam personai transportlīdzeklis būs jāvada pieredzējuša vadītāja pavadībā. EP deputāti vēlas, lai autovadītāji būtu labāk sagatavoti reālām braukšanas situācijām un apzinātos riskus, jo īpaši attiecībā uz neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, piemēram, gājējiem, bērniem, velosipēdistiem un e-skrejriteņu lietotājiem. Tāpēc apliecības iegūšanas eksāmenos būtu jāiekļauj arī braukšana sniegā un slidenā laikā, droša telefona lietošana braukšanas laikā, ekonomiskas un ekoloģiskas braukšanas principi, aklās zonas, vadītājam asistējošās sistēmas un transportlīdzekļa durvju droša atvēršana.
Lai mazinātu profesionālo transportlīdzekļu vadītāju trūkumu, personas, kurām ir arodprasmes apliecība, varēs iegūt apliecību kravas automobiļa vadīšanai (C kategorija) no 18 gadu vecuma un autobusa vadīšanai (D kategorija) – no 21 gada vecuma. Lai šos transportlīdzekļus varētu vadīt bez arodprasmes apliecības, personai vajadzēs būt sasniegušai attiecīgi 21 gadu un 24 gadus.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem par galveno vadītāja apliecības formātu ES pakāpeniski kļūs viedtālrunī pieejama digitālā vadītāja apliecība.
Tomēr deputāti noteikumos iekļāvuši iespēju transportlīdzekļu vadītājiem pēc pieprasījuma saņemt arī fizisku vadītāja apliecību.
Lai mazinātu pārgalvīgu braukšanu ārvalstīs un garantētu sodu izpildi citās ES valstīs, lēmumu par vadītāja apliecības atņemšanu, apturēšanu vai ierobežošanu nodos ES valstij, kas šo apliecību izdevusi. Valstu iestādēm bez nepamatotas kavēšanās būs savstarpēji jāziņo par lēmumiem atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības nopietnu ceļu satiksmes pārkāpumu gadījumā, piemēram, par braukšanu alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē, par nāvējoša satiksmes negadījuma izraisīšanu vai pārmērīgu ātruma pārsniegšanu (piemēram, ja atļautais braukšanas ātrums pārsniegts par 50 km/h).
Jaunie noteikumi stāsies spēkā divdesmit dienas pēc to publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". Dalībvalstīm savos tiesību aktos tie jāintegrē trīs gadu laikā, pēc tam atvēlot vēl gadu, lai sagatavotos noteikumu īstenošanai. EP deputāti debašu laikā uzsvēruši, ka līdz 2030. gadam digitālajai vadītāja apliecībai jābūt pieejamai visā Eiropā un autovadītāju apmācībā lielāka uzmanība jāpievērš gājēju un riteņbraucēju drošībai.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
