1665. gada 7. novembrī. Pirms 360 gadiem Oksfordā sāka iznākt oficiālais Apvienotās Karalistes laikraksts "The London Gazette", kas šobrīd ir pasaulē senākais un bez pārtraukumiem joprojām izdotais preses orgāns.
Tam satura ziņā ekvivalents ir pirmskara Latvijas "Valdības Vēstnesis" un tagadējais "Latvijas Vēstnesis". Līdzīgā kārtā arī "The London Gazette" kopš 2014. gada vairs nav pieejams drukas formā, bet tikai elektroniskajā versijā internetā.
Iznākšanas brīdī to gan sauca par "The Oxford Gazette", nosaukumu "The London Gazette" avīze ieguva 1666. gada sākumā. Laikraksta dzimšanas iemesls bija Anglijas karaļa Čārlza II vēlme pēc informācijas. 1665. gada nogalē Londonā plosījās buboņu mēris, no kura monarhs ar visu galmu bija patvēries Oksfordā. Baidoties inficēties, karalis vairījās pieskarties jebkam, kas nāca no Londonas, tajā skaitā preses izdevumiem, taču jaunumus uzzināt vēlējās, tādēļ nolēma izveidot pats savu avīzi. Atrašanās vietas dēļ tai deva Oksfordas vārdu. Kad sērga rimās un galms atgriezās galvaspilsētā, turp pārceļoja arī laikraksts, kas mainīja nosaukumu un kļuva par oficiālo ziņu paudēju.
"The London Gazette" nebija preses izdevums mūsdienu izpratnē, bet biļetens, ko pasts izplatīja pasūtītājiem. Brīvā tirdzniecībā tas nebija pieejams.
"The London Gazette" saturu vēsturiski veidojušas karaļa apstiprināto likumu publikācijas, informācija par valsts amatos apstiprinātām personām un to saraksti, ziņas par armijas virsnieku paaugstināšanu un personām, kas izpelnījušās valsts apbalvojumus; saņēmušas titulus, kā arī karaļa rīkojumi. Senākos laikos tur vēl varēja atrast paziņojumus par saderināšanos un precībām. Svarīgs elements tāpat bija ziņas par bankrotiem, kamdēļ 18. un 19. gadsimtā angļu sabiedrībā kā sinonīmu vārdam "bankrotējis" sarunvalodā mēdza lietot vārdu "gazetēts" (gazetted – angl.). Līdzīgi par dienesta pakāpēs paaugstinātajiem sacījuši armijas virsnieki.
Līdz 19. gadsimta otrajai pusei uz ziņām no "The London Gazette" samērā bieži mēdza atsaukties Latvijas teritorijā iznākošie kā vācu, tā latviešu valodas preses izdevumi. Kad tirgū nostiprinājās un uzticību ieguva privātie laikraksti, šī citēšana mitējās. Mūsdienās arī "The London Gazette" izdevējs vairs nav britu kronis, bet privātuzņēmums, kura veidoto saturu tomēr uzrauga Lielbritānijas valdība.
"Zemgales Balss", 1925. gada 7. novembrī
Smaga autobusa katastrofa. Torņakalnā, uz Brīvzemnieka ielas un Jelgavas šosejas stūra notika smaga auto un tramvaja sadursme. Minētā vietā augstās kapsētas sētas dēļ ne iela, nedz šoseja nav pārskatāmi, kāpēc arī agrāk šai vietā notikušas vairākas sadursmes starp vezumniekiem un tramvaja vagoniem. "Autosatiksmes" autobuss, pārpildīts līdz beidzamai vietai, braukdams uz pilsētu, pilnā sparā uz šī stūra iedrāzās pilnā gaitā nākošā no pilsētas puses tramvaja vagonā. Autobusā un tramvaja vagonā pasažieri no spēja trieciena bija sakrituši viens otram virsū, viens otrs ievainotais sauca pēc palīdzības. Vieglāk ievainotie devās paši pie tuvākā ārsta. Pēc apmēram 20 minūtēm piebrauca izsauktais ātrās ārsta palīdzības automobilis un aizveda uz slimnīcu grūtāki ievainotos, kādu pavecu sieviņu, kurai lauzts mugurkauls, un vārīgi saspiestos bērnus. Tramvaja vagona vadītājs arī bija dabūjis spēju triecienu un vārīgi sagriezies uz stikliem. Pavisam cietušas 15 personas, no kurām smagāk ievainoti 7. Autobusa virsdaļa no spēcīgā trieciena salauzta drumslās, saliektas dzelzsdaļas un satriekts motors. Tramvaja vagons arī bija stipri bojāts.
