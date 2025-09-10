Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Spilgta muzikāla savienība
Sestdien, 13., un svētdien, 14. septembrī, Latvijas Nacionālajā operā uzstāsies trīs nozīmīgi Latvijas profesionālie mūzikas kolektīvi – Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB), Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) un Valsts akadēmiskais koris "Latvija" (VAK).
Viņi apvienosies, lai kopā ar Rīgas Doma meiteņu kori "Tiara" un spožu starptautisku solistu ansambli – soprāniem Silju Ālto, Čenu Reisu un Anniju Kristiānu Ādamsoni, mecosoprāniem Justīnu Gringīti un Zandu Švēdi, tenoru Tuomasu Katajalu, baritonu Rinaldu Kandalincevu un igauņu basu Ainu Angeru – atskaņotu Gustava Mālera grandiozo Astoto jeb "Tūkstošu simfoniju". Atskaņojuma muzikālā vadība būs somu diriģenta, LNSO mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Tarmo Peltokoski rokās.
"Ar Mālera Astoto atklājam savu 100. jubilejas sezonu, vienlaikus šis ir pēdējais koncerts mūsu iemīļotā mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā šādā statusā," teic LNSO direktore Indra Lūkina.
Divu spilgtu pianistu tandēms
Sestdien, 13. septembrī Latgales vēstniecībā "Gors" skanēs koncerts "Baroka metamorfozes", kurā uzstāsies viena no izcilākajām Latvijas pianistēm Aurēlija Šimkus, kā arī īpašais viesis – starptautiski atzītais pianists Daumants Liepiņš. Šogad pasaule atzīmē triju baroka dižgaru – Baha, Hendeļa un Skarlati – 340. jubileju. Programma ne tikai veltīta šiem komponistiem, bet arī aicina klausītājus piedzīvot viņu mūzikas metamorfozes romantisma laikmetā. Otrajā daļā pianists Daumants Liepiņš duetā ar Aurēliju atskaņos triju dažādu laikmetu komponistu – Mocarta, Ravēla un Ļutoslavska – mūziku.
LNMM ēkai – 120
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz svētdienai, 14. septembrim, noritēs pasākumi, kas veltīti muzeja galvenās ēkas 120 gadu jubilejai. 1905. gada 14. septembrī Esplanādes laukuma malā apmeklētājiem durvis vēra Rīgas pilsētas mākslas muzejs, tagadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka. Arhitekta un mākslas vēsturnieka Vilhelma Neimaņa (1849–1919) projektētais nams kļuva par pirmo speciāli mākslas muzeja vajadzībām celto būvi Baltijā. Šodien LNMM ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un viens no iecienītākajiem objektiem Rīgas kultūrtelpā. Atzīmējot vēsturisko jubileju, svētku nedēļā muzejs sagatavojis īpašu pasākumu programmu, kuras centrālā ass ir izstāde "Jaunais mākslas templis. Rīgas pilsētas mākslas muzejs 1905–1919". Būs tikšanās, sarunas, radošās nodarbības.
"Jauniešu Etnodienas" Kuldīgā
55 jaunieši no Latvijas folkloras kopām no piektdienas, 12., līdz svētdienai, 14. septembrim, pulcēsies Kuldīgā, lai piedalītos "Jauniešu Etnodienās". To laikā viņi apgūs tradicionālo dziedāšanu, mūzikas instrumentu spēli, deju un iepazīs arī Kuldīgas un suitu kultūras mantojumu. Savukārt kuldīdzniekus un pilsētas viesus aicinās uz "Etnodienu" publiskajām norisēm – riņķa dejām un tradicionālajām polkām, meistarklasēm, Danču vakaru 13. septembrī un "Etnodienu" noslēguma koncertu 14. septembrī.
Turpinās "Homo Novus"
Līdz svētdienai, 14. septembrim, turpinās Starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus", kurā 11 dienās kopumā tiek izrādītas 20 izrādes. Apmeklētājiem pieejams arī plašs bezmaksas pasākumu klāsts. Festivāls notiek ne tikai Rīgā, bet arī Ķemeros, Valmierā un tā pirmajā norises vietā – Daugavpilī. Festivāla izskaņā Valmierā laikmetīgās mākslas telpā "Kurtuve" ar četru izrāžu programmu tiks atzīmēti laikmetīgās dejas trīsdesmit gadi. Festivāla centrālā daļa atvēlēta starptautiskai "Ne-konferencei", kas veltīta planētas ilgtspējai. Par cilvēka ietekmi vides pārmaiņu procesos, nevienlīdzību starp dabas autonomiju un civilizācijas spiedienu festivāla jaundarbos reflektēs pašmāju mākslinieki – Evarts Melnalksnis, Linda Boļšakova, kā arī "Kvīru koris", kas festivāla laikā īslaicīgi pārtaps par "Klimata kori". Par neapbruņotu pretošanos karam un par sievietēm, kuras nav mierā ar upura lomu, vēsta šī gada centrālā izrāde – poļu režisores Martas Gornickas "Mātes. Dziesma kara laikā". Vairāk: "homonovus.lv".
Kurzemes dziesmu svētkiem – 155
Ar Garīgās mūzikas koncertu, virsdiriģentu un diriģentu godināšanu, kā arī lielkoncertu "Mēs turpināsimies" sestdien, 13. septembrī, Dobelē atzīmēs Kurzemes dziesmu svētku 155. gadskārtu. Svinīgajā notikumā piedalīsies 55 Latvijas kori, astoņi Zemgales pūtēju orķestri un solisti. Svētkos īpaši tiks godināts diriģenta Jāņa Zirņa (1944–2023) devums.
Ventspilī – "No letu zemes"
Svētdien, 14. septembrī, Ventspilī koncertzālē "Latvija" izskanēs vērienīgs lielkoncerts "No letu zemes. Baltu vienības diena", kurā piedalīsies vairāk nekā 200 dziedātāju no Latvijas un Lietuvas, Ventspils kamerorķestris, aktrise Zane Jančevska, flautists Andis Klučnieks, diriģenti Rasa Gelgotiene, Regina Maleckaite, Sandra Rimkute-Jankuviene, Judita Kjaulakīte, Ilze Valce un Aigars Meri.
"Sinfonietta Rīga" atklāj 20. sezonu
Piektdien, 12. septembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā 20. jubilejas sezonu aizsāks Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga". Koncertprogrammas dominante – vācu romantisma laikmeta ģēnija Roberta Šūmaņa Ceturtā simfonija, ko "Sinfonietta Rīga" sniegumā būs iespēja novērtēt pirmoreiz. Kopā ar pasaulslaveno ukraiņu vijolnieku, kādreizējo rīdzinieku un vijoļspēles pedagoga Romāna Šnē audzēkni Vadimu Gluzmanu orķestris atskaņos Leonarda Bernstaina "Serenādi" (pēc Platona "Dzīru" motīviem).
Ludvigs un Tuta
Piektdien, 12. septembrī, Latvijas Leļļu teātrī pirmizrādi piedzīvos pirmais sezonas jauniestudējums "Ludvigs un Tuta" – muzikāla leļļu komēdija visai ģimenei. Pēc zviedru rakstnieka Jāna Ūlufa Ēkholma darba motīviem stāstu dramatizējis režisors Ģirts Šolis.
Krista Janstevica references
Galerijā "Bazar't" līdz 31. septembrim apskatāma mākslinieka Krista Janstevica personālizstāde "Agrīna retrospekcija. Izstāde par mākslas rotaļīgo perifēriju". Telpā izvietotie priekšmeti veido sadrumstalotu, fragmentāru industrializētas vides ainavu.
