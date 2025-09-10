Sunny 17.1 °C
Kā tika sadalītas Venēcijas "Lauvas"

Anita Uzulniece / Latvijas Avīze
2025. gada 10. septembris, 09:00
Benny Safdie kļuva par Gada režisoru par filmu "The Smashing Machine" (ASV).
Foto: EPA/Scanpix / Scanpix

Sestdien, 6. septembrī, noslēdzās 82. Venēcijas kinofestivāls. Vecākais pasaulē. Leģendām apvīts. Cerības dodošs un arī tās graujošs.

Vienpadsmit dienas galvenā žūrija amerikāņu režisora Aleksandra Peina vadībā vērtēja divdesmit vienu konkursa filmu. Tās sastāvs – divi ļoti labi režisori – rumānis Kristiāns Munglu, irānis Mohamads Rasulovs, brazīliešu un ķīniešu aktrises, itāļu režisore un scenāriste, franču režisors un scenārists – ļāva cerēt uz labiem rezultātiem, t. i., taisnīgu balvu sadalījumu. Saspringts un karsts laiks vārda visās nozīmēs Lido salā, kur notiek festivāls, uz kurieni no lielās Venēcijas u. c. salām laivās traucas liels skaits sarkani aplentotu (ar festivāla akreditācijas kartēm apkārušos) ļaužu, lai tur piecpadsmit kinozālēs noskatītos filmas.

Sarkano paklāju festivāla pils priekšā dedzīgie zvaigžņu fani gan var apskatīt tikai no vienas puses, tie nav pakāpieni, kas ved augšup kā Kannās, taču gribētāju netrūkst. Par biļetēm internetā gan visiem bija jācīnās vienkopus internetā "Vivaticket platform", tur nekādas krāsas/kategorijas akreditācija neko daudz nepalīdzēja, varēja gan iestāties "Rush line", un ja laimējās… Man vairākas reizes uz ļoti svarīgām filmām nelaimējās.

No krāšņā konkursa piedāvājuma – Sorentino, del Toro, Lantimoss, Ozons, Džārmušs, Asajass, Bigelova, Enedi – vien jau galva var apreibt, bet tad nu visu pēc kārtas, cik paguvu redzēt un apjēgt.

Triptihi, kas atsedz dzīves sarežģītību, un Tonijs Servillo

Lielākais pārsteigums un iepriecinājums nāca festivāla priekšpēdējā dienā – ungāru režisores Ildiko Eneidi filma "Klusais draugs". Tie ir trīs stāsti dažādos laikmetos ap šo kluso draugu – milzīgu ginko koku kādā botāniskajā dārzā. Pētījumi un norises ar un ap augiem: 2020. gadā – ar jaunākajām neirozinātniskajām metodēm (Honkongas zinātnieks – Tony Leung Chiu-Wai), 1972. – jauni studenti, laistot un vērojot ģerāniju uz savas palodzes, un 1908. – pirmā studente sieviete, kura ar fotogrāfijas tehnoloģijām atklāj cilvēka dziļākas saites ar augu procesiem. Viņas atveidotāja Luna Vendlere saņēma Mastrojani vārdā nosaukto balvu kā labākā jaunā aktrise. Katra triloģijas daļa uzņemta atšķirīgā tehnoloģijā, atsedzot gan šo norišu brīnumaino dabu, gan attiecīgajam laikam, cilvēku attiecībām raksturīgo stilu. 147 filmas minūtēs tu, cilvēk, jūties kā apburts, nebūdams ne zinātnieks, ne dabas pētnieks, pat ne Gētes speciālists (augi bija viens no dzejnieka daudzo interešu objektiem). Apjausma, cik dziļas saites mūs pasaulē vieno, sniedz pat tādu kā mierinājumu un cerību šajā nesaskaņu un konfliktu pilnajā laikā. Diemžēl lielā žūrija to šādi nebija uztvērusi un filmu neapbalvoja ne ar vienu no "Lauvām". Eneidi filma "Klusais draugs" saņēma FIPRESCI un Ekumeniskās žūrijas (tajā man bija gods strādāt) balvu. Pēdējo – ar šādu motivāciju: "Filma atmodina spēju brīnīties par pasauli, atverot mūsu uztveres vārtus un atgriežot bērna zinātkāres izjūtu. Triptihs, kas atsedz dzīves sarežģītību un savstarpējās sakarības, ir zinātnes un garīguma poētisks attēlojums." Viens no pazīstamākajiem režisores darbiem "Ķermenis un dvēsele" 2017. gadā saņēma Berlināles "Zelta lāci".

ASV režisors Džims Džārmušs saņēma "Zelta lauvu" par filmu “Tēvs, māte, māsa, brālis”.
Foto: ZUMA Press/Scanpix / Scanpix

Toties citu triptihu – neatkarīgā režisora, tik daudzu sineastu mīluļa Džima Džārmuša filmu "Tēvs, māte, māsa un brālis" – žūrija novērtēja, piešķirot tai visaugstāko apbalvojumu – "Zelta lauvu". Ja festivālam būtu viens milzīgs Volpi kauss par labāko aktieru ansambli – tas arī pienāktos Džārmuša komandai. Trīs noveles par bērnu un vecāku "nesatikšanos" dažādos platuma grādos režisoram raksturīgajā it kā starp citu manierē (bez jebkādas jūtu plēšanas) izspēlē Toms Veits, Maims Bialiks, Ādams Dreivers, Šarlote Remplinga, Keita Blanšeta, Vikija Krīpsa, Luka Saba un Indija Mūra. Sātans ir detaļās – un tām katrā no trim interjeriem, vidēm, sarunām piešķirta liela nozīme. Tēvs ar diviem dēliem mēģina noskaidrot attiecības, un stipri vēlu atklājas, ka bumba, respektīvi kontaktu apgrūtinājums, bijis seniora pusē, māte, pazīstama rakstniece, prezentējusi (sapirkusi) izsmalcinātu desertu galdu un gaida no ciemos atnākušajām meitām tikpat spoži glancētus dzīves stāstus, bet aiz fasādes slēpjas kas cits, kas parādās jau vēlāk, kad māsas ir uz ielas, trešajā daļā, kurā abi vecāki jau mūžībā, ienākot viņu dzīvoklī, brālim un māsai no pagātnes iznirst tik daudz kas nezināms. Džārmušs nevienu netiesā, tikai paskatās uz mums, cilvēkiem, ar melanholisku ironiju.

Nepatīkami pārsteidza arī tas, ka žūrija ignorēja Fransuā Ozona filmu "Svešinieks", kas uzņemta pēc Kamī pazīstamā tāda paša nosaukuma romāna. Tā it kā turpina režisora 2016. gada filmas "Frantz" stilu, bet ne tikai melnbaltās estētikas dēļ. Autors mēģina ietiekties Francijas vēstures iespiedumos cilvēku psihē, domāšanā. Atzīstot caur varoņiem varbūt arī sev, ka arī koloniālisms tur atstājis pēdas. 1938. gads. Merso jau labu laiku ir ierēdnis kādā firmā Francijas kolonijā Alžīrijā. Viņa kontakti ar vietējiem iedzīvotājiem vēl joprojām ir minimāli, reakcijas uz visu – neitrālas, lai neteiktu – bezjūtīgas. Tas īpaši spilgti parādās braucienā uz mātes bērēm kādā tālā ciemā. Tikai caur pabrutālā mājas kaimiņa attiecību peripetijām viņam iznāk saskarsme ar arābiem, kas vēlāk noved pie traģiska iznākuma. Pat tiesā par arāba slepkavību (tajā laikā to varēja pat atstāt nesodītu) Merso visbiežāk atbild: "Es nezinu." Vērts iegaumēt galvenās lomas atveidotāja Benžamēna Vuazēna vārdu – bāls, šķietami bezjūtīgs intelektuālis, kurš spēj uzsprāgt tikai tad, kad gaisma iespīd viņam acīs – tas kā metafora. Ozons atklāj arī savas saites ar Alžīriju caur vienu no vecmāmiņām un acīmredzot ar savu filmu vēlējies kaut kā izkustināt šo klusumu, kas valda par šo vēstures periodu. Aktieris Vuazēns būtu, manuprāt, pelnījis Volpi kausu.

Bet to saņēma ļoti labs, daudzkārt jau pārbaudīts un apbalvots Paolo Sorentino pastāvīgais aktieris Tonijs Servillo par prezidenta lomu festivāla atklāšanas filmā "Žēlastība" ("La Grazia"). Tā vēsta par izdomātu prezidentu Mariano de Santi viņa dzīves periodā pēc ļoti mīlētās sievas nāves. Grūti pieņemami lēmumi, morāles dilemmas, attiecības ar meitu un tāda kā apsēstība ar sievas noslēpumu izdibināšanu. Ļoti katoliski, lai arī ko mēs ar to saprastu, un to filmā cieņpilni izdzīvo Servillo prezidents.

No triptihiem pie asākas politikas – kas ir vai nav propaganda

Vieniem niknumu, citiem, arī man, zināmu atvieglojumu izraisīja tas, ka žūrija tomēr nosvērās uz politiski nevainīgāku lēmumu piešķirt tunisiešu režisores Kaouther Ben Hania filmai "Hindas Radžabas balss" "tikai" savu "Grand prize" – "Sudraba lauvu". Festivāla prezidenta Alberto Barberas pasludināto politisko neitralitāti tas varbūt palīdzēs saglabāt. Tā nav dokumentāla filma, bet tajā izmantots sešgadīgas meitenītes balss ieraksts, kad viņa Izraēlas reida laikā Gazā tika iesprostota mašīnā un lūdza palīdzību. Spriedze un satraukums jārada cilvēkiem, kuri uztur kontaktus ar Hindu un cenšas organizēt Sarkanā Pusmēness biedrības brīvprātīgos doties viņai palīgā. Šos cilvēkus godprātīgi atveido aktieri. Dažādu noteikumu, arī subordinācijas ievērošanas dēļ tā arī neizdodas aizkļūt līdz meitenītei un izglābt viņu. Filmas seanss Lielajā zālē izvērtās par īstu politisku manifestāciju ar Palestīnas karogiem un saukļiem par brīvību. Festivāla laikā "Lido" notika arī demonstrācijas Palestīnas atbalstam. Pašlaik lielas cilvēces daļas līdzjūtības svaru kauss nosveras uz šo pusi. Filmu līdzproducējuši dūži Breds Pits, Vakīns Fīnikss, Alfonso Kuarons.

Cik godīgi, talantīgi tiek atspoguļots cits viedoklis, citur notiekošais?

Itāļu neoreālisma filmu producenta Nino de Laurentisa vārdā nosauktā balva par labāko debiju (10 000 dolāru) tika piešķirta jaunajai režisorei Nastjai Korkijai par filmu "Īsā vasara", kas veidota uz Čečenijas kara bāzes, bet tikpat lielā mērā attiecas arī uz šodienu. Festivāla "Orizzonti Short film competition" ("Horizonti") sekcijas konkursā bija iekļauta arī viena ukraiņu filma – Kirilo Zemlainija "Nepieejami" ("Nedostupni"). Kad brīvprātīgais cīnītājs Sergijs grib evakuēt savu māti, kura palikusi krievu okupētajā teritorijā, atklājas, ka konvojs, ar kuru to varētu izdarīt, ir sabumbots. Divdesmit minūšu ieskats taipusē…

Sergeja Rodņanska un Andreja Alferova "Zapiski nastojaščeva prestupņika" ("Īsta noziedznieka piezīmes", ārpus konkursa) diemžēl neizdevās noskatīties. Ceru, ka tajā redzamie traģiskie notikumi no Ukrainas vēstures, ar Černobiļu, ar Padomju Savienības sabrukumu līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā 2022. gada 24. februārī galvenokārt caur cilvēku likteņiem spēs arī iespaidot tos tālumā un citos apstākļos esošos, ar citiem informatīvajiem līdzekļiem dzīvojošo cilvēku attieksmi pret tik stipri ieilgušo, nenormālo, netaisnīgo karu, ne tikai mainot viņu domāšanu, bet arī stimulējot kādu aktīvāku rīcību, stiprinot atbalstu Ukrainai.

Pamanīto satraukumu par Aleksandra Sokurova filmu "Zapisnaja kņižka režisora" ("Režisora piezīmju grāmatiņa") gan gribas nomierināt – nav tur ne kaut kādu ambīciju, ne Krievijas rīcības attaisnošanas. Ilgu gadu garumā fiksēti ieraksti ar pievienotiem dažāda izmēra uzrakstiem par tā laika notikumiem pasaulē – politiskiem, kultūras, ievērojamu cilvēku dzīves datiem, kuri mūsu hronikās un filmās netika ne ar pušplēstu vārdiņu pieminēti, un hronikas – uzvarošas, slavinošas, ar skaļu mūziku – sak, cik PSRS labi dzīvoja. Kontrasts redzams pats no sevis – no 1957. gada līdz Jeļcina nākšanai pie varas. Nedomāju skatīties visas piecas stundas, bet noskatījos, sajūtot arī režisora sāpi. Bez rādītājpirksta, bez deklarācijām vai manifestiem…

Vai Olivjē Asajasa "Kremļa burvis", kura darbība notiek Rīgas "lokācijās" un kurā piedalās arī daudz latviešu aktieru, apgaismos rietumniekus par Putina darbības mehānismiem? Diez vai vērts satraukties vai pat, pasarg’ die’s, kaunināt kādu par to, ka viņš pielicis savu roku šī darba tapšanā! Putinam tuvu stāvošu personu Vadimu Baranovu (prototips Vladislavs Surkovs) spēlē Pols Deino, pašu Putinu – Džuda Lovs. Viņš sejā un gaitā patiesi ļoti tuvinājies Kremļa saimniekam, pilnā augumā tikai par garu (ha, ha!). Deviņdesmito gadu prasti greznās krievu orģijas filmā gan, šķiet, attēlotas pārspīlēti biezās krāsās, varoņi dikti daudz un deklaratīvi runā, redzam dažus no Putina valdības laika noziegumiem, uz kuriem neviens nereaģē, nevienu par to nesoda. Tikai novāc tos, kuri uzzinājuši par daudz, pat ļoti tuvu stāvošus. Jādomā, ka filmas līmenis atbilst tās pamatā liktā bestsellera autora Džuljāno da Empoli zināšanu un intelekta līmenim, un diezgan labais franču režisors tikai vēsi (diemžēl!) to visu pārcēlis uz ekrāna.

Mazās, patiesās lietas

Vienu no tādām tomēr arī žūrija pamanījusi un apbalvojusi. Proti, franču režisorei (arī aktrisei un scenāristei) Valērijai Donzelli par filmu "Darbā" ("A pied d’ euvre"/ "At Work") piešķirot balvu par labāko scenāriju. Tās varonis, fotogrāfs, nolemj likt visu malā, lai uzrakstītu romānu. Viņš pārceļas dzīvot prom no ģimenes, strādā visvienkāršākos gadījuma darbus, lai sevi uzturētu, un to uzraksta. Bastjēns Buolons šajā lomā patiesi apliecina, cik svarīga ir brīvība! Viņš satiek tik atšķirīgus cilvēkus, ierauga tik dažādas lietas, viņš izdzīvo savu dzīvi un atrod laiku, lai to ierakstītu savā grāmatā. Ak, un epizode, kad kaut kas notiek ar datoru un viss pazūd (gandrīz), kaut ko līdzīgu, šķiet, piedzīvojis vai katrs rakstošs cilvēks, pat ja nav bijuši plūdi vai ugunsgrēks.

Otra "mazā filma" "Vēla slava" – arī par radošu cilvēku, dzejnieku (sekcija "Horizonti"). Režisors Kents Džonss to veidojis pēc Šniclera noveles, pārceļot to uz mūsdienu Ņujorku. Vilema Defo atveidotais Eds Saksenbergs strādā par pastnieku, kad viņu pēkšņi uzmeklē jauni cilvēki no tādas kā literātu apvienības. Izrādās, ka viņi jūsmo par Saksenberga sen izdoto dzejas krājumu un ielūdz viņu iemīļotajā bārā uz savas grupas sanāksmēm. Komunikācija risinās viegli un brīvi, lielu lomu tajā spēlē "traģiskā varone", aktrise un dziedātāja Glorija. Pat ja nav iespējams atgriezties pirms trīsdesmit gadiem, gara možums, ko šī komunikācija atmodina Edā, vien ir ko vērta. No režisora teiktā var uzzināt, ka viņi strādājuši kopā kā džeza ansamblī. Atmosfēra, kopība, nu gluži kā būtu varējis savulaik būt mūsējo "Elles ķēķis", ienāk prātā. Izrādās, ka režisors Džonss ir arī vairāku grāmatu, neskaitāmu rakstu autors un filmu līdzscenārists, arī Mārtina Skorsēzes draugs un domubiedrs (ne velti Defo!). Viņš ir scenārists, piemēram, Skorsēzes lieliskajai episkajai filmai "Mans ceļojums uz Itāliju" (1999), kas ir viens no labākajiem kinovēstures pasniegšanas paraugiem.

Režisors Džanfranko Rossi (no kreisās), kurš ieguva speciālo žūrijas balvu par filmu "Below the Clouds", ar Labākā aktiera balvas laureātu Toniju Servillo.
Foto: AP/Scanpix / Scanpix

Par dokumentālā kino ietekmes spēku liecina arī žūrijas speciālā balva Džanfranko Rossi filmai "Zem mākoņiem". Režisors, kurš pats ir arī operators, vērojis un melnbaltā kino valodā fiksējis Vezuva apkārtni, horizontu, visas izpausmes, arī skaņas, gaismu. Uzticējies tam, kas nāk pretī – starp jūru, debesīm un Vezuvu. Kāds teicis – un tas ir filmas moto – "Visi mākoņi radušies no Vezuva".

Bez jebkādas ievērības palika vēl viena laba filma, slovāku režisores Terēzas Nvotovas darbs "Tēvs" (sekcijā "Horizonti") – skaudrs stāsts, kas prasmīgi uzkrāj kādas ģimenes ikdienas rutīnu, nonākot līdz brīdim, kad notiek traģēdija – tēvs neizprotamā kārtā atstāj mazo meitiņu mašīnā (kaut skaidri redzējis, kā viņa ieskrēja bērnudārzā?!), kur viņa mirusi. Kā pāris izdzīvo šo drausmīgo situāciju, kā darbabiedri un pārējie uz to reaģē, kā notiek tiesa – tik koncentrēts, bet ne didaktisks, padies dievam, ciešanu, sāpju un tomēr atdzimšanas stāsts – no mazas zemes ar mazu kinoindustriju!

Par lielajiem, populārajiem darbiem, kuru seansus "gāza riņķī" gan režisora, gan – galvenokārt – aktieru slavas dēļ, nerakstīšu, redzēju tos un gan jau drīz redzēsim arī Rīgā, kinoteātru izplatīšanas sistēmā, varbūt pat "Netflix". Tie ir – Noas Baumbahas "Džejs Kellijs", Katerīnas Bigelovas "Dinamīta nams", Giljermo del Toro "Frankenšteins", Jorgosa Lantimosa "Bugonia".

82. Venēcijas kinofestivāls noslēdzies, aizbraucu no rudenīgi lietainas Rīgas, atgriezos saulainā, siltā vasarā, gandrīz tikpat karstā kā Venēcijā. Ar mēness aptumsumu. Lai gaišs un labs rudens, arī mums divi festivāli vēl priekšā.

Režisore Kaouther Ben Hania ieguva "Sudraba lauvu" par filmu "The Voice of Hind Rajab".
Foto: AP/Scanpix / Scanpix

Uzziņa

82. Venēcijas kinofestivāla laureāti

  • "Zelta lauva" – ASV režisora Džima Džārmuša filma "Father Mother Sister Brother" ("Tēvs, māte, māsa, brālis").
  • "Grand Jury Prize" – "Sudraba lauva" – "The Voice of Hind Rajab", režisore Kaouther Ben Hania (Tunisija, Francija).
  • Labākais režisors – Benny Safdie par filmu "The Smashing Machine" (ASV).
  • Labākā aktrise – Ksina Zhilei filmā "The sun rises on us all", režisors Cai Shangjun (Ķīna).
  • Labākais aktieris – Tonijs Servillo filmā "La grazia", režisors Paolo Sorrentino (Itālija).
Ķīniešu aktrise Xin Zhilei tika atzīta par Labāko aktrisi.
Foto: ZUMA Press/Scanpix / Scanpix

Uzziņa

Iepriekš nopelnītās balvas

  • "Zelta lauvu" par mūža ieguldījumu kinomākslā saņēma aktrise Kima Novaka, viena no slavenajām Hičkoka blondīnēm. Varēja noskatīties Aleksandre O. Filipa filmu "Kim Novak’s Vertigo".
  • Otru "Zelta lauvu" par mūža ieguldījumu kinomākslā festivāla atklāšanas vakarā pasniedza Verneram Hercogam. Vienam no lielākajiem "Neuer Deutscher Film" ("Vācu jaunās filmas"; virziens Rietumvācijas kino no 1962. līdz 1982. gadam) pārstāvjiem. Festivālā demonstrēja viņa jaunāko darbu "Ghosts Elephants", kurā tiek uzdots liels, būtisks jautājums – vai milzīgajā Angolas plato vēl sastopamos ziloņus nebūtu labāk saglabāt kā sapņus, kā spokus, kā baltos vaļus, nevis atrast tos realitātē?
  • "Cartier Glory" balvu pasniedza Džulianam Šnabelam, festivālā rādīja viņa filmu "Dantes rokā" – gigantisku tādu kā trilleri par Dantes "Dievišķās komēdijas" oriģināla meklējumiem, ar Bībeles un visādu antīku sižetu iespraudumiem, ar bandītiem, krāšņiem interjeriem un dabas skatiem, ar Alu Pačīno, Džonu Malkoviču, Franko Nero un pašu Martinu Skorsēzi lomās.
  • "Campari Passion for Film" balvu saņēma režisors Gass van Sants. Rādīja viņa jaunāko filmu "Mirušā virve".

