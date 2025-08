Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz 30. novembrim apskatāma krāšņa un vērienīga izstāde "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi". Tajā notiek unikāla mākslas mijiedarbība – starp Ufici galeriju meistardarbiem no Piti pils Modernās mākslas galerijas Florencē un izcilākajiem 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma darbiem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma.

Reklāma

Pirmo reizi Ziemeļeiropā tiek eksponēta tik apjomīga kolekcija no Ufici galerijām (Le Gallerie degli Uffizi) Florencē – 74 meistardarbi no Piti pils (Palazzo Pitti) Modernās mākslas galerijas pamatekspozīcijas un krājuma. Izstāde atspoguļo Itālijas nozīmīgākos mākslas virzienus un strāvojumus no makjajoli (macchiaioli, itāļu impresionisti) grupas līdz divizionismam (vai neoimpresionisms – 19. gs. beigu Eiropas glezniecības virziens, kura pārstāvji sadalīja tēloto objektu krāstoņus sīkos spektrālo krāsu punktos. – Red.), no simbolisma līdz itāļu ekspresionisma formām, no futūrisma līdz modernajam klasicismam. Stāstu par Itālijas mākslu no valsts tapšanas 1861. gadā līdz 20. gadsimta starpkaru periodam papildina vēsturiskās paralēles ar Latvijai būtiskām norisēm un dialogs ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) kolekcijas pērlēm.

Ufici galeriju krājumu reprezentē daudzi spilgti itāliešu mākslinieki – Džovanni Fatori, Telēmako Sinjorīni, Silvestro Lēga, Federiko Dzandomenegi, Džovanni Boldīni, Medardo Roso, Frančesko Džoli, Plīnio Nomellīni, Antonio Dongi, Viktors Grubiči de Dragons, Džino Severīni, Džordžo de Kiriko, Elizabete Šaplīna, Aldo Karpi, Gvido Marusigs, Leonardo Dudrevills, Karlo Karrā, Italo Grizelli un Džordžo Morandi. Itālijas sadaļu papildina Neno Mori, Alberto Saljeti un Filipo Marfori-Savīni mākslas darbi no LNMM kolekcijas – 20. gs. 30. gados Rīgas pilsētas mākslas muzejs tos iegādājās pēc Latvijā notikušajām itāļu mākslas izstādēm. No Latvijas puses mākslas dialogā iesaistās Kārlis Hūns, Jūlijs Feders, Vilhelms Purvītis, Janis Rozentāls, Johans Valters, Jāzeps Grosvalds, Voldemārs Matvejs, Pēteris Krastiņš, Teodors Zaļkalns, Gustavs Šķilters, Niklāvs Strunke, Aleksandra Beļcova un Jānis Liepiņš.

Projekts ir unikāls ar to, ka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma izpētē piedalās ievērojami Itālijas mākslas zinātnieki, kuri kopā ar LNMM speciālistiem veido ne tikai izstādes, bet arī zinātnisko lasījumu un kataloga konceptu. Starptautiskajā komandā strādā abu muzeju eksperti: Ufici galeriju Piti pils Modernās mākslas galerijas vadītājas Dr. Vanesa Gavjoli un Dr. Elena Markoni, projekta kuratori LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule un biedrības "Nuova Artemarea" prezidents, mākslas pētnieks, kurators Dr. Gvičardo Sasoli sadarbībā ar vadošo LNMM pētnieci, Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas (18. gs.–20. gs. 1. puse) vadītāju Dr. art. Aiju Brasliņu. Ekspozīcijas dizaina autors – mākslinieks Artūrs Analts.

Nosaukums "Itālijas gaisma" atspoguļo 19. gadsimta vidus un beigu tendenci, kad gaisma kļuva par svarīgāko elementu vairāku mākslas virzienu uzskatu sistēmā. Ne velti 19. gs. nogali dēvē par vizuālās mākslas "gaismas gadiem", kad notika fundamentālas izmaiņas mākslas mērķī, saturā un formā. Tomēr neiztrūka arī bez ceļojumiem, jo 19.–20. gs. mijā un 20. gs. sākumā Itālija bija daudzu latviešu mākslinieku iedvesmas avots, kuri šeit guva neaizmirstamus mākslas iespaidus – studējot vecmeistarus, apgūstot prasmes un pat iesaistoties Itālijas mākslas procesos. Atcerēsimies kaut vai burvīgos Itālijas iespaidos sakņotos Niklāva Strunkes darbus. Šim savstarpējās bagātināšanās laikam ekspozīcijā veltīta atsevišķa sadaļa, kas vēsta ne tikai par latviešu mākslinieku pieredzi Itālijā, bet arī par dažādām sadarbības formām Itālijā un Latvijā.

Aptauja Kā jūs visbiežāk taupāt naudu ikdienā? Pērkot preces ar atlaidēm Mazāk tērējot izklaidēm Paņemot uz darbu mājās gatavotas pusdienas Ierobežojot braukšanu ar auto Samazinot elektroenerģijas, ūdens patēriņu Plānojot budžetu un sekojot tam līdzi Naudu netaupu Apskatīt rezultātus