12. augustā izskanēja Starptautiskais Marinas Zirdziņas vokālistu konkurss, ko organizē Operetes teātris sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Operetes un muzikālā teātra biedrību.
Finālā piedalījās 11 profesionāli meistarīgi, talantīgi vokālisti no sešām valstīm. "Grand Prix" saņēma Oleksandra Diachenko no Ukrainas, pirmo vietu izcīnīja Chen Xu (Ķīna), otro vietu dalīja Heain Youn (Koreja) un Anastasija Dolgoņenko (Latvija), bet trešo – Serena Hart (Vācija) un Edgars Davidovičius (Lietuva). Savukārt skatītāju simpātijas balvu saņēma Felicia Brembeka no Vācijas, iegūstot 1027 balsis publikas balsojumā konkursa mājaslapā "www.vocalcompetition.lv".
"Es bieži esmu dažādu starptautisku konkursu žūrijā un varu teikt, ka šis konkurss bija ļoti labi organizēts un noritēja ar lielu mīlestību, ko saņēmu gan no dalībniekiem, gan organizatoriem. Operetes mākslai veltītu konkursu Baltijā atšķirībā no Eiropas stipri pietrūkst, un ceru, ka šis konkurss dos jaunajiem dziedātājiem iedvesmu turpmākai izaugsmei. Konkursa līmenis bija patiešām ļoti augsts, tā dalībnieki – profesionāli ļoti spēcīgi. Īpašs prieks par "Grand Prix" uzvarētāju Oleksandru Diačenko no Ukrainas, kas šobrīd dzīvo Vācijā, lai gan gribētos, ka
balvu māksliniece varētu vest uz Harkivu, kurā pašreiz notiek karš, par kuru raud visa pasaule. Oleksandras priekšnesums bija piepildīts un spožs. Lai konkursam ilgs mūžs!" pēc konkursa šos vārdus veltīja žūrijas
priekšsēdētājs Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas vokālās mākslas un kamermūzikas dziedāšanas katedras profesors, operdziedātājs Deivids Staponkus.
Konkursantu sniegumu vērtēja profesionāli autoritatīva, starptautiska žūrija: Deivids Staponkus (Lietuva), Heli Veskus (Igaunija), Sonora Vaice (Latvija) un Gregorijs Bukhalters (ASV).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu