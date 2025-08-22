Valdība ir atbalstījusi Veselības ministrijas (VM) priekšlikumu – norādīt diagnozi darba nespējas lapās (DNL), lai labāk saprastu, kādas ir izplatītākās slimības nodarbināto vidū. Taču ministrijai nav konkrēta risinājuma, kā šo prasību ieviest, tāpēc Ministru kabinets ir uzdevis to izstrādāt līdz nākamā gada 31. martam. 

Gan ārstiem, gan arī citiem sabiedrības pārstāvjiem nav skaidrs, kāds mērķis ir tam, ka ārsts tā sauktajā slimības lapā uzrakstīs konkrētu diagnozi, kuras dēļ viņš ir tiesīgs pacientam to atvērt. Vai šī statistika veicinās finansējuma pieaugumu veselības aprūpē konkrēto slimību ārstēšanai? 

Ministrija uzskata, ka tas būšot kā arguments, lai prasītu vairāk naudas, savukārt ārsti ir pārliecināti, ka tā būs bezjēdzīga rīcības imitācija.

