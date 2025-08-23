Latvijā 32% vecāku neizsniedz bērniem kabatas naudu, pavēstīja bankā "Citadele", atsaucoties uz veiktās aptaujas datiem.
Tāpat aptaujā noskaidrots, ka Latvijā visbiežāk vecāki kabatas naudā
bērniem piešķir piecus līdz deviņus eiro nedēļā - šādu atbildi snieguši 13% aptaujāto vecāku.
Seko 10 līdz 19 eiro nedēļā, ko minējuši 9% vecāku. Savukārt 5% vecāku izsniedz kabatas naudu no 20 līdz 29 eiro nedēļā. Salīdzinoši reti bērniem tiek dota lielāka kabatas nauda - vairāk nekā 40 eiro nedēļā kabatas naudā dod 4% vecāku.
Arī Igaunijā visbiežāk bērni kabatas naudā saņem piecus līdz deviņus eiro nedēļā, ko norādījuši 14% respondentu, seko desmit līdz 19 eiro - šādu summu nedēļā atvēl 11% vecāku Igaunijā. Lietuvā 15% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka savām atvasēm dod desmit līdz 19 eiro nedēļā, 11% vecāku Lietuvā šim mērķim atvēl piecus līdz deviņus eiro un tāds pats respondentu īpatsvars bērniem nedēļā iedod 20 līdz 29 eiro.
Tāpat aptaujas dati liecina, ka nozīmīga daļa Baltijas vecāku atvasēm kabatas naudu neatvēl nemaz - 32% Latvijā, 28% Lietuvā un 33% Igaunijā. Vēl 9% Latvijas, 6% Lietuvas un 7% Igaunijas vecāku atzinuši, ka neseko līdzi, cik daudz naudas bērnam tiek piešķirts.
Iedzīvotāju aptauju banka "Citadele" kopā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2025. gada augustā, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Baltijas valstu iedzīvotāju, kuriem ir bērni.
