Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) krājumu papildinājis savdabīgs priekšmets, kas tuvākā nākotnē kļūs par šobrīd Rīgas pilī topošās ekspozīcijas sastāvdaļu, vēstot par dzīvi un saimnieciskajām grūtībām 20. gadsimta 90. gadu Latvijā.  

Tā ir 90. gadu sākumā toreizējam Ministru padomes priekšsēdētājam Ivaram Godmanim viņa valdības ministru dāvinātā taupības jeb, kā tautā mēdz sacīt, "Godmaņa krāsniņa". Ar auseklīti rotātā, apmēram metru augstā krāsniņa gan drīzāk ir dekoratīva un nav paredzēta kurināšanai. Muzejam to dāvājis pats Godmaņa kungs. 

Kā pavēstīja LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas vadītāja Anna Zeibārte, kas pieņēmusi dāvanu, bijušais premjers nav atminējies, kādā sakarā tā viņam pasniegta, taču, iespējams, tas noticis 1992. gada Ivaros. "Nosaukums "Godmaņa krāsniņas" ir tautā tā iesakņojies, ka to, šķiet, zina pat tādi, kas nezina, kas ir Ivars Godmanis," teic Zeibārte. 

