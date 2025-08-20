Šogad vietējais kafijas ražotājs "Kalve Coffee" kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā ir atvēris četrus veikalus kafejnīcas. 

Tallinā jau ir trīs vietas, kurās var nobaudīt un iegādāties Jaunmārupē grauzdēto "specialty" jeb specializētās vai augstākās kvalitātes kafiju, jūlija beigās "Kalve Coffee" iesoļoja arī Viļņas centrā. Rīgā šobrīd jau ir seši "Kalve Coffee" veikali kafejnīcas.

"Straujā veikalu kafejnīcu tīkla attīstība, kura šogad vēl tiks turpināta, ir iespējama, pateicoties pērn veiksmīgi īstenotajam akciju sākotnējam publiskajam piedāvājumam, kurā tika piesaistīti 1,16 miljoni eiro," atzīst AS "Kalve Coffee" līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs Gatis Zēmanis, kurš neslēpj, ka uzņēmumam ir visnotaļ ambiciozi nākotnes plāni: "Tuvāko piecu gadu laikā plānojam būt starp topa pieciem vadošajiem "specialty" zīmoliem Eiropā." To, ka tas ir iespējams, uzņēmums jau ir pierādījis – šī gada pavasarī, sīvā konkurencē sacenšoties ar labākajiem Eiropas kafijas grauzdētājiem, "Kalve Coffee" plūca uzvaras laurus starptautiskajā konkursā "Roast Masters 2025".

