Siltumenerģija kļūst arvien dārgāka un vecās ēkas arvien caurumainākas. Šī procesa seku novēršanai nepieciešams ēkas renovēt un plaši ieviest modernās energotaupīgās tehnoloģijas. Latvijā jau to dara un sasniedz itin teicamus rezultātus. Lai veicinātu labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, jau 15. gadu tiek organizēts konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2025".

Šogad konkursam tika pieteiktas 36 ēkas piecās nominācijās. Finālam izvirzītas 23 energoefektīvas ēkas 10 pilsētās, kuras žūrija apmeklē un vērtē klātienē. Savukārt konkursa laureātu apbalvošana plānota šī gada septembrī.

Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" organizē Ekonomikas ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija un Latvijas Būvinženieru savienība.

