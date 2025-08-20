Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Garīgā vertikāle
No 23. augusta līdz pat nākamā gada 25. janvārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 2. stāvā būs skatāma izstāde "Džemma", veltīta ievērojamās latviešu gleznotājas Džemmas Skulmes 100. jubilejai.
Māksliniece Džemma Skulme (1925–2019) savā glezniecībā un arī personiskajā pārliecībā par kultūras lomu jau plašākā kontekstā vienmēr ir vadījusies pēc cilvēcisko pamatvērtību mēra – garīgās vertikāles, kam sakņojumu radusi tautas kultūras mantojumā.
Izstādes mērķis ir ne tikai caur viena autora radošo devumu apzināt mākslas un sabiedrības situāciju padomju varas okupētajā Latvijā, bet galvenokārt uzsvērt mākslinieka personības individuālo gribu caur ideoloģisko nosacījumu režģiem runāt par sev un tautai būtisko.
"Baltijas filmu dienas 2025"
Jau devīto reizi augustā tiek rīkotas Baltijas filmu dienas – bezmaksas kinoseansi, kuros skatītājiem katrā no trim Baltijas valstīm tiek piedāvātas īpaši atlasītas kaimiņvalstu filmas. Rīgā Baltijas filmu dienas šogad notiks 20. un 21. augustā kinoteātrī "K. Suns", programmā iekļautas divas filmas no Lietuvas un divas – no Igaunijas.
Visā Baltijā filmu dienas norisinās augusta beigās, atmodas procesiem nozīmīgā Baltijas ceļa laikā; katra valsts demonstrē četras filmas – pa divām no katras kaimiņvalsts. No Latvijas filmām kaimiņvalstu kolēģi šogad izvēlējušies visslavenāko – Ginta Zilbaloža animācijas filmu "Straume" (2024), Lietuvā otra Latvijas filma būs režisoru Annas Vidulejas un Antras Cilinskas dokumentālā filma "Podnieks par Podnieku. Laikmeta liecinieks" (2024), bet Igaunijā – režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilma "Marijas klusums" (2024), par kuru režisors saņēmis arī Baltijas asamblejas balvu.
Baltijas filmu dienas Latvijā sākas trešdienā, 20. augustā, un pirmā būs Lietuvas diena – divas lietuviešu spēlfilmas. Pirmajā seansā: komēdija "Dienvidu hronikas" ("Pietinia kronikas"), kur režisors Ignas Miškinis aizved skatītāju uz 20. gadsimta 90. gadiem.
Otrajā seansā – šobrīd pasaulē slavenākā Lietuvas spēlfilma, režisores Saules Bļuvaites debija "Izlēcējas" ("Akiplėša", 2024), kas ar starptautisko nosaukumu "Toxic" iekarojusi Eiropas un pasaules skatītāju un profesionāļu atzinību.
Ceturtdien, 21. augustā, kinoteātrī "K. Suns" paredzēta Igaunijas diena – restaurēta klasika un stilistiski izsmalcināts "arthouse". Pirmajā seansā – 80. gadu spēlfilma "Pasmaidi beidzot" (1985), ko veidojuši divi Igaunijas kinomākslā nozīmīgi autori – Arvo Iho un Leida Laiusa. Otrajā seansā pazīstamā režisora Marko Rāta spēlfilma "Astoņas Bivas ezera ainas" (2024).
Baltijas filmu dienas Latvijā organizē Nacionālais kino centrs, atbalsta Lietuvas kino centrs un Igaunijas filmu institūts. Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā un sinhrono tulkojumu latviešu valodā. Ieeja uz visiem seansiem – bez maksas, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Kino visiem un visur
21. augustā plkst. 21.00Valmiermuižas parkā Valmiermuižas kultūras biedrība sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību un projektu "Kino visiem un visur Latvijā" aicina uz ceturto šīs vasaras brīvdabas kinovakaru, kur tiks demonstrēta režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma "Straume" (2024, "Dream Well Studio"). Kinovakara apmeklējums bez maksas.
Pirms filmas seansa paredzēta diskusija, kurā piedalīsies filmas producents Matīss Kaža.
Veltījums Maestro
23. augustā divos koncertos Liepājas koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" orķestris aicina uz īpašu koncertu, kas veltīts Maestro Raimonda Paula mūzikai. Populāru dziesmu simfoniskās aranžijas speciāli šai koncertprogrammai veidojis Emīls Zilberts, kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā uz skatuves kāps Ance Krauze, Daumants Kalniņš, Dināra Rudāne un Ralfs Eilands. Liepājas Simfoniskā orķestra koncertā Raimonda Paula daiļrade atklāsies visā savā daudzveidībā. Oskara Petrauska smeldzīgais saksofona solo izspēlēs melodramatisko, visiem labi pazīstamo motīvu no daudzsēriju mākslas filmas "Ilgais ceļš kāpās".
