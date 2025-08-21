Šonedēļ, no 21. līdz 24. augustam, izrādot piecas ārvalstu teātru izrādes no Somijas, Lietuvas un Polijas, kā arī vienu Liepājas teātra izrādi, notiks 1. Liepājas teātra festivāls "Teātris tuvplānā". Tas iecerēts kā ikgadējs festivāls, kurā ik gadu būs starptautiska izrāžu programma, ko veidos Baltijas jūras reģiona valstu teātra izrādes, kā arī papildu programma, kurā ietilptu sarunas par teātra mākslu, izrāžu ideju prezentācijas, dramaturgu rezidencēs tapušo lugu lasījumi un citas aktivitātes. 

Par jauno festivālu un Liepājas teātra spēku "Kultūrzīmes" uzrunāja režisoru, Liepājas teātra māksliniecisko vadītāju Valteru Sīli.

Kā Liepājā radās ideja aizsākt jaunu teātra festivālu?

V. Sīlis: Idejas sākumam ir tālas saknes, tās, veidojot programmu Liepājai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai, radās sadarbībā ar nodibinājumu "Liepāja 2027". Pirms pusotra gada sākot darbu Liepājas teātrī, manā pārziņā nonāca jautājums, kas līdz šim varētu būt pietrūcis mūsu skatuves telpā, kā vēl palīdzēt notikt teātra procesiem. Teātra mākslas festivāls piedāvā to, kas nav iepriekš redzēts jeb ko var redzēt no cita skatpunkta, tādējādi radās ideja fokusēties uz daļu no labākā, ko šobrīd radījuši teātri Baltijas jūras reģiona valstīs. Liepājā iepazīstināsim ar notiekošo festivāla dalībnieku teātros, turklāt iestudējumu tēmas būtiskas arī plašākā mērogā.

 

