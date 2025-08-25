Daugavpils Universitātes rektors, profesors Arvīds Barševskis gatavojas jaunajam mācību gadam. 

Viņš ir lepns par savas augstskolas sasniegto, turklāt starptautiskā līmenī, bet vislabāk jūtas nevis rektora kabinetā, bet gan tropiskajos džungļos vai Ilgu pļavās pierobežā, "medījot" kukaiņus. Arvīds Barševskis ir pasaules līmenī atzīts koleopterologs – vaboļu pētnieks. Ar viņa gādību izveidots Baltijas Koleopteroloģijas institūts, nodibināta cieša sadarbība ar Mindanao Universitāti Filipīnās, un kur gan vēl bioloģijas studentiem var laimēties doties ekspedīcijā uz tropiskajiem džungļiem. 

Drīz sāksies jaunais mācību gads. Kā Daugavpils Universitātei veicas ar uzņemšanu? Bija pat izsludināta iespēja studēt bez maksas.

A. Barševskis: Šogad veicies ļoti labi, tik liels pieplūdums laikam sen nav bijis. Pagaidām varu tikai prognozēt, bet izskatās, ka mēs varētu pārsniegt pat 3000 studentu. Tik daudz vismaz kopš deviņdesmitajiem gadiem nav bijis. Mācību gadam ir noteikts budžeta vietu skaits, ap septiņiem simtiem. Parasti ir atbirums, un universitātes padome rada iespēju papilduzņemšanā, kas sākās 7. augustā, atvēlēt daļu maksas vietu ar simtprocentīgu atlaidi. Vidēji mums ap 80 procentiem ir budžeta vietu.

+8 foto
Pasaulslavenais vaboļu vīrs un rektors
Daugavpils Universitātes rektors, profesors Arvīds Barševskis gatavojas jaunajam mācību gadam.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
1 / 2
Foto: No Arvīda Barševska arhīva

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē