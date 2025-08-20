Viens no iemesliem, kādēļ ļaudis dāsni ziedo sevišķi smagos gadījumos, kad runa par nāvīgu slimību ar ļoti mazām izredzēm izdzīvot, ir paniskas bailes pašiem nonākt šādā situācijā. 

Tas nav īpašs Latvijas ļaužu dāsnums vai sirsnīgums, kā citkārt gribam domāt. Tā ir skaudra apzināšanās, ka ar valsts palīdzību tāpat nepietiek, un tad tikai milzīgi ziedojumi ļaus vismaz cerēt tikt pie sevišķi dārgiem preparātiem, inovatīvām iespējām un ārstēšanos labākajās pasaules klīnikās, lai kaut pamēģinātu pa naža asmeni izsprukt nāvei.

Vai neesat sev vaicājuši, kādēļ ir tik emocionāli sižeti par kārtējo teju drošai nāvei nolemto, kas izmisīgi lūdz pamēģināt vēl vienu iespēju – iegādāties tādus preparātus vai tādu ārstēšanu ārzemju klīnikās, kādu Latvija pat nedomā nodrošināt. It kā būtu jāpierāda acīmredzamais. Gandrīz kā kādā ļaunā pasakā – jāmēģina saraudināt akmens sirdi. Tomēr Veselības (arī Labklājības) ministrijas nostāja visiem labi zināma un jau daudzkārt atskaņota. Ierēdņi, valsts sekretāri un politiķi – ministri ir pētījuši, domājuši un secinājuši, ka pēc saviem ieskatiem izšķirs, kas ir efektīvs, kas – nav.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē