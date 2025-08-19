Laikapstākļi šogad arbūzu audzētājus nav lutinājuši – daudzas saimniecības palikušas bešā, tomēr netrūkst arī tādu, kas pie arbūzu ražas tikuši pat lietainajā vasarā. 

Daudzi arbūzu audzētāji piedzīvojuši pamatīgu vilšanos – ražu nopostījuši gliemeži, lielās lietavas un dažādas, ar ilgstošo mitrumu saistītas slimības. Turklāt tieši šogad pēc veiksmīgajām iepriekšējām sezonām interese par arbūzu un meloņu audzēšanu bija būtiski augusi – saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) sniegto informāciju 2024. gadā Eiropas Savienības maksājumiem tika apstiprināti nepilni 17 hektāri (ha) arbūzu un meloņu, savukārt šogad ir deklarēts 29,1 ha. 

Tiesa gan, meloņu īpatsvars šajās platībās ir samērā neliels.

