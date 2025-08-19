Čīles Patagonijas daļā valsts dienvidos zinātnieki uzgājuši pirms aptuveni 74 miljoniem gadu paralēli dinozauriem uz Zemes dzīvojuša zīdītāja fosīlijas.
Peles lieluma un izskata dzīvnieciņš līdz ar to ir viens no senākajiem, zinātnei zināmajiem zīdītājiem, kas apdzīvojis Gondvanas kontinentu, tas ir, teritoriju, kāda pastāvēja pirms sadalīšanās vairākos mūsdienu kontinentos.
Radība latīniski nosaukta par "Yeutherium pressor" un svērusi 30–40 gramus, medijiem paziņojusi Čīles Universitāte. Līdzība ar peli ir nosacīta, jo pieļauj, ka "Yeutherium pressor" dējis olas, bet mazuļus iznēsājis ādas somā līdzīgi ķenguriem.
Atrastās žokļu paliekas ar spēcīgiem dzerokļiem liek domāt, ka pārtikā grauzējs lietojis cietas saknes un augu stublājus. Attēlā redzama dzīvnieciņa rekonstrukcija.
