Pirms 34 gadiem, 1991. gada 21. augustā, laikā, kad Maskavā vēl ritēja augusta puča notikumi, Latvijas Republikas Augstākā Padome (AP) 111 deputātiem balsojot "par" un 13 – "pret", pieņēma konstitucionālo likumu "Par Latvijas Republikas valstisko statusu", kurā pasludināja 1990. gada 4. maijā sāktā pārejas perioda beigas un Latvijas valstiskuma atjaunošanu. 

Latvijas Republikas neatkarība nu bija pilnībā atjaunota "de facto" un sekojošajās dienās tā atjaunojās arī "de iure". Toreizējais AP deputāts, šobrīd Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētāja vietnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris Pēteris Simsons piedalījās abos Latvijas neatkarības atjaunošanai svarīgajos parlamenta balsojumos. 

"Es tagad esmu apmierināts. Savu jaunības mērķi esmu sasniedzis. Man ir neatkarīga valsts un brīvība. Sadzīviski man visa ir gana, atskaitot laiku, spēku un veselību. Bet man ir skumji par valsti," sarunā atzīst Simsona kungs. Atskatoties uz bijušo un vērojot tagadējo, agrākais deputāts daudz kur saskata padomju okupācijas gadu atstātās pēdas ļaužu morālē: "Mums ir sagrauta jēdzienu, vērtību sistēma, un mēs necenšamies to atgūt. Mēs izbaudām brīvību – bezatbildību, visatļautību."

 

