Vasara ir ceļojumu laiks, kas mājoklī ienes arī pa kādam suvenīram un jaukām atmiņu lietām.
Tomēr, tiklīdz ceļa somas ir izsaiņotas, rodas jautājums: kā šīs lietas iekļaut mājokļa interjerā un neatstāt guļam atvilktnēs?
"IKEA" interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus uzsver, ka mājām vajadzētu atspoguļot mūsu būtību, bet ceļojumu atmiņas ir viena no skaistākajām dzīves daļām, ko var pārvērst par daļu no mājokļa ikdienas.
Eksponēt skaisti
Pat vismazākais suvenīrs – jūras krastā uziets olis vai gliemežvāks, tirdziņā iegādāts suvenīrs var glabāt milzīgu emocionālo vērtību. Tā vietā, lai tos slēptu atvilktnēs, labāk izvēlēties savas mīļākās lietas un apdomāt, kāds būtu labākais risinājums to izmantošanai – ierāmēt vai izlikt apskatei, piemēram, plauktos vai pie sienas sakārtot pēc krāsas vai materiāla utt.
Arī vaļēji plaukti vai skapīši ar stikla durvīm ļauj piemiņas lietas pārvērst interjera priekšmetos. Atrodoties redzamā un viegli pieejamā vietā, tās turpina savus stāstus, rosina pārdomas un liek atcerēties patīkamus mirkļus, gremdējoties jaukās atmiņās.
Izmantot funkcionāli un piešķirt otru dzīvi
Sadzīvē lietojamu priekšmetu iekļaušana interjerā ir visvieglākā, jo, tos iegādājot, domājam par praktisku pielietojumu. Piemēram, trauki, tekstila izstrādājumi, gaismas ķermeņi, interjera priekšmeti. Tomēr ir arī tādas lietas, ko tā "pa tiešo" nelietosim, bet kurām arī iespējams atrast praktisku pielietojumu. Piemēram, skaisti grebta bļoda no Bali var kļūt par mājvietu atslēgām, daudzu iemīļotie magnēti var noderēt piezīmju piestiprināšanai pie ziņojumu dēļa, augstā, interesantā koka vāzē, kas atceļojusi no Grieķijas, var uzglabāt lietussargus, bet Vidusjūras vai okeāna piekrastē atrastās gliemežnīcas var kalpot par novietni sīkām rotas lietiņām vai par ziepju trauku vannasistabā. Arī atsevišķas krūzītes un šķīvīšus, ko nereti atvedam no ceļojuma, labāk iekļaut ikdienas lietošanā, lai ceļojumu atmiņas priecētu ikdienā, nevis tikai tad, kad jāslauka putekļi no plauktiem.
D. Rimkus neiesaka veidot īpašu vietu tikai ceļojumu lietām. Labāk šos priekšmetus un suvenīrus iekļaut pašreizējā interjerā, lai tie dabiski ir mājokļa daļa: "Audumu var pārveidot par spilvendrānu vai galdautu, drukātu materiālu – par sienas dekoru, fotogrāfijas telefonā – izdrukāt un ierāmēt. Iekļaujot atmiņas mājokļa vidē, tās neizzūd." Turklāt, suvenīrus var izmantot un eksponēt ne tikai interjerā, bet arī ārtelpās un dārzā.
Ja tomēr atmiņas izvēlamies glabāt un apskatīt tikai retu reizi, interjera dizainers mudina neaizmirst par pārdomātu glabāšanas vietu suvenīriem. Skaistas, dekoratīvas kastes un grozi ļauj ceļojumu piemiņas lietas glabāt glīti un kārtīgi.
Arī sajūtas var būt "suvenīrs"
Labu ceļojumu visbiežāk raksturo sajūtas. Lai gūtu vieglu, brīvu, priecīgu un iedvesmas pilnu noskaņu, nav jāgaida nākamais brauciens. Ar dažiem pārdomātiem risinājumiem bezrūpību, neparastu skatu var radīt arī mājoklī. "Ja nesenā ceļojumā īpaši uzrunājušas dabiskā gaisma un neapstrādātas faktūras, vērts padomāt par taustei patīkama materiāla, piemēram, koka vai akmens iekļaušanu interjerā," iesaka "IKEA" dizainers.
Līdzīgi ir arī ar krāsu salikumiem, īpašu tekstila izmantojumu, galda servējumu, gultas klājumu vai konkrētu stilistisku noskaņu u. tml. To visu, ņemot talkā izdomu, var īstenot arī mājās.
"Ideja par atvaļinājuma noskaņas radīšanu mājās attiecas arī uz ikdienas ieradumiem," piebilst Darius Rimkus. "Ja ģimene Dienvideiropā baudījusi nesteidzīgas brokastis brīvā dabā, līdzīgu gaisotni var izveidot uz balkona vai pat virtuvē. Pietiks ar vienkāršiem risinājumiem, piemēram, saliekamajiem galdiem un krēsliem, kā arī tekstilizstrādājumiem, kas der gan telpās, gan ārā. Mājas nav tikai vieta, kur pavadām laiku – tā ir vieta, kur veidojas dzīves ritms un ikdienas rituāli."
