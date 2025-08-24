Latvijā šā gada jūlija sākumā populārākais vīriešu vārds bija Jānis, bet sieviešu - Jeļena, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā informācija.
PMLP uzturētajā Fizisko personu reģistrā pagājušā mēneša sākumā bija reģistrēti 44 062 Jāņi un 20 388 Jeļenas.
Vīriešu populārāko vārdu pirmajā trijniekā ir arī Aleksandri un Sergeji. Šāds vārdi ir attiecīgi 31 687 un 20 566 Latvijā reģistrētām personām.
Populārākais sieviešu vārds pēc Jeļenas bija Tatjana, kuru skaits bija 20 230, bet viņām sekoja Anna ar 19 848 reģistrētiem vārdiem.
Latvijā šā gada jūlija sākumā bija reģistrēti arī tādi vārdi kā Viļeņins un Viļeņina, Laime un Laime Saule, Rīga (trijos gadījumos arī kā otrais vārds), Magnolija Latvija.
Vairākām sievietēm kā otrais vai trešais vārds ir dažādu dzīvnieku nosaukumi. Piemēram, Latvijā ir trīs Lapsas un divas Vāveres. Tāpat ir trīs vīrieši, kuriem otrais vai trešais vārds ir Lācis.
