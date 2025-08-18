Šovasar pērkona negaiss un zibens piedzīvots īpaši bieži. 

Pieredzēti arī postījumi. Rīgā zibens trāpīja Latvijas Televīzijas un Svētā Alberta baznīcas torņos un ēkās, bet pāris nedēļu vēlāk – pārtrauca Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertu. Tas ir kārtējais apliecinājums dabas parādībai, kas bīstama gan cilvēkiem, gan viņu mājām.

Zibens aizsardzības eksperti ir vienisprātis, ka alojas tie iedzīvotāji, kuri domā, ka zibens vienmēr trāpīs kādā tornī, mastā vai citā augstākajā punktā virs zemes un ka viņu mājas būs drošībā. Pēc viņu teiktā, ar zibeni nedrīkst jokot. Zibens jeb elektriskā izlāde starp mākoņiem vai starp mākoņiem un zemi var apdraudēt cilvēku jebkurā vietā.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē