"Es sevi redzu kā direktoru, piemērotu konkrēti šim laika periodam," spriež vēstures doktors un no šā gada marta arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvijas vēstures institūta (LU HZF LVI) direktors Uldis Neiburgs.

Kopš pagājušā gada LU vairs nav Vēstures un filozofijas fakultātes. Tā kopā ar citām humanitārā virziena zinātnēm apvienota Humanitāro zinātņu fakultātē. Kā šajā megastruktūrā jutīsies vēsturnieki, tostarp apmēram 30 pašreizējie Vēstures institūta darbinieki, parādīs laiks. Šobrīd viss vēl ir pārmaiņu un jaunās sistēmas sakārtošanas procesā. Jautājumu, bažu un cerību uz labu ir vairāk nekā konkrētu atbilžu. 

Līdzīgi jūtas arī U. Neiburga kolēģis, LU HZF Vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs Andris Levāns. Pirmais atbild par zinātnisko pētniecību, bet otrais par studijām. Abi runā par nopietnu problēmu – kāda būs vēstures zinātnes nākotne Latvijā. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē