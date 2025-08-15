Jāpanāk, lai nākamais daudzgadu budžets Eiropu stiprinātu

ES nākamā plānošanas perioda (2028.–2034.) budžeta priekšlikums "ne tuvu nav pietiekams", lai atbildētu uz izaicinājumiem, ar kādiem saskaras Eiropa – brīdinājuši vadošie Eiropas Parlamenta (EP) deputāti, jūlijā izskatot Eiropas Komisijas (EK) sagatavoto projektu.
Jau pēc pirmajām nākamā ES plānošanas perioda budžeta priekšlikuma prezentācijām EP deputāti cēluši trauksmi, ka piedāvātais projekts novedīšot pie ES finansējuma samazināšanas nozīmīgām programmām laikā, kad tuvojas arī parādu atmaksas termiņi, piemēram, kovida laikā izveidotās programmas "NextGenerationEU" aizņēmumiem.
Nepilni trīs gadi strauji mainīgajos ikdienas apstākļos mums vēl jādzīvo tagadējā ES plānošanas periodā. Vai tas ir normāli, ka jau tagad tik daudz uzmanības pievērš salīdzinoši tālākiem gadiem, kamēr problēmu gan ieņēmumu, gan arī to pārdales ziņā ES mērogā netrūks vēl šogad, nākamgad un arī 2027. gadā?
Par šo un citiem jautājumiem saruna ar EP deputātu, Budžeta komitejas locekli un ziņotāju par ES budžetu Nilu Ušakovu (Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa).
Kā vienkāršam cilvēkam varētu paskaidrot, kādēļ jau tagad tik ļoti vajadzētu uztraukties par to, kāds ES budžets varētu izskatīties no 2028. līdz 2034. gadam?
N. Ušakovs: Jebkurā līmenī, valsts, pašvaldību, ES līmenī pats svarīgākais ir budžets. Budžets – tas nav tikai par to, cik daudz naudas ir paredzēts vienai vai otrai programmai. Budžets parāda, kāds attīstības ceļš ir izvēlēts nākamajiem gadiem. Jaunajā priekšlikumā redzam, ka ES turpmāk domā iet ceļu, kad arvien vairāk lēmumu attiecībā uz Eiropas naudas izmantošanu būs nacionālām valdībām, nevis Briselei.
Lielāka patstāvība lēmumu pieņemšanā, birokrātijas mazināšanā – tieši to taču dalībvalstis arī vēlas?
Šī nav birokrātijas mazināšana. Šis ir politisks lēmums, kas var sagraut pašvaldību lomu, atņemt pašvaldībām lielu daļu no ES naudas un dot neproporcionāli lielāku varu valdībām.
Šobrīd ES vai Latvijas pašvaldības ar Eiropas Komisiju strādā pārsvarā pa tiešo. Tagad ir priekšlikums, ka praktiski visu lems valdības līmenī. Mūsu gadījumā Rīgā. Tas rada, pirmkārt, politiskās šantāžas risku, kad neērtu mēru no opozīcijas var atstāt bez finansējuma. Mēs esam redzējuši šo scenāriju Ungārijā, un šis budžets paver tam durvis arī citās valstīs. Vēl viens risks ir saistīts ar to, ka ES budžetā ir norma par tiesiskuma principu ievērošanu.