1945. gada 21. augustā. Pirms 80 gadiem ASV prezidents Harijs Trumens paziņoja, ka, ņemot vērā Japānas kapitulāciju un Otrā pasaules kara noslēgšanos, pārtrauc kā civilo, tā kara materiālu piegādes saviem sabiedrotajiem pēc Otrā pasaules kara gaitā parakstītajiem lendlīzes līgumiem.
Šo palīdzību saņēma kā PSRS, tā Lielbritānija, Francija, Ķīna, arī Irāna un vēl ap 30 valstu. Vēsturnieki joprojām strīdas, vai PSRS būtu spējusi atsist nacistiskās Vācijas uzbrukumu, īpaši kara pirmajos gados, ja ne milzīgā ASV palīdzība, kas attiecās ne tikai uz kara tehniku, bet teju visām ekonomikas nozarēm. PSRS laikos apgalvoja, ka lendlīze veidojusi tikai 4% visa apjoma, līdz ar to bez tās pat varēts iztikt, taču mūsdienās šo īpatsvaru uzskata par ievērojami samazinātu. Bija jomas, kurās padomju armija un rūpniecība tiktu galā arī bez ASV piegādēm, bet bija arī tādas, bez kurām iztikt nespētu. Precīzi konstatēt lendlīzes piegāžu attiecību pret PSRS spējām nemaz nav iespējams, jo nav atbilstošu padomju statistikas datu.
ASV un PSRS par lendlīzes sākumu vienojās 1941. gada oktobrī, un nepilnos četros gados pa jūras, gaisa un sauszemes ceļiem padomju puse saņēma milzīgus apjomus. Piemēram, tie bija 18 200 lidmašīnu, kas kara laikā veidoja ap trešdaļu visas iznīcinātāju un bumbvedēju flotes, 12 tūkstoši tanku un citu bruņutehnikas vienību, tūkstošiem lokomotīvju un dzelzceļa vagonu (lēš, ka 93% karam vajadzīgās dzelzceļa tehnikas un apjoma PSRS saņēma no ASV). Tika saņemti vairāk nekā 427 tūkstoši automašīnu un 35 tūkstoši motociklu, un šo sadaļu, uzskata par īpaši svarīgu, jo reaktīvos mīnmetējus jeb "katjušas" varēja montēt teju tikai uz "Studebaker" kravas auto, un amerikāņu auto nodrošināja sarkanās armijas mobilitāti kā frontes apstākļos, tā straujās uzbrukuma operācijās. Bet vēl bija strēlnieku ieroči, sprāgstvielas, darbagaldi, sakaru tehnika, dzelzceļa vagoni, kuģi un kuģu dzinēji, arī 2,7 miljoni tonnu degvielas, teju pa miljonam tonnu ķīmisko vielu un krāsaino metālu, kokvilna, āda, autoriepas un daudz kas cits. Pat armijas apavi un pogas sarkanarmiešu formastērpiem.
Tika saņemti 4,5 miljoni tonnu pārtikas produktu, pārsvarā konservi. Iespējams, tieši pārtikai bija vislielākā nozīme valsts pretošanās spēju uzturēšanai.
Vācieši jau kara sākumā bija sagrābuši labākos PSRS lauksaimniecības rajonus, bet atlikušajos trūka darbaspēka, jo 19,5 miljoni vīriešu no lauku apvidiem tika nosūtīti uz fronti vai rūpnīcām. Bez lendlīzes bads būtu nenovēršams.
Rēķinot mūsdienu ekvivalentā, tikai PSRS vien lendlīzes kārtībā saņēma materiālus 138,3 miljardu ASV dolāru vērtībā. Vienošanās paredzēja, ka daļa parāda jādzēš, taču aukstā kara apstākļos procedūra ievilkās strīdu par atmaksājamo summu dēļ. ASV to samazināja divreiz, līdz 1973. gadā PSRS beidzot izdarīja pirmo iemaksu. Pēc tam bija pauze, un galīgo norēķināšanos izdarīja jau Krievija 2006. gadā.
"Kurzemes Balss", 1925. gada 21. augustā
Baidās saistīties. Sabile. Nesen še nodibinājās pretalkohola biedrības nodaļa, par kuras priekšnieku skaitās pazīstamais rakstnieks un žurnālists I. Bīriņš (tā viņš pats sevi dēvē). Biedrībā par biedriem skaitās tikai dažas personas. Te nu varētu izvest slēdzienu, ka sabilnieki ir lieli žūpas, bet patiesībā cēlons meklējams iekš tam, ka pilsoņiem nav uzticības uz biedrības vadību un tie negrib ar šo organizāciju saistīties, jo nav noslēpums, ka šņabošana piemīt arī pašai priekšniecībai.
