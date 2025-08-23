Džovanni Pjērluidži da Palestrīna dzimis 1525. gada 17. decembrī un citā saulē devies 69 gadus vēlāk. Tiesa, muzikologi norādījuši, ka dzimšanas datums ir apokrifisks, diskutabls esot arī konkrētais gads, taču tas neapšaubāmi ir atskaites punkts, lai svinētu piecsimtgadi komponistam, kurš līdzās Orlando di Laso vispārēji atzīts par vienu no visu laiku izcilākajiem sakrālās mūzikas meistariem. 

Tādēļ arī 28. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla atklāšanas koncerts 2025. gada 14. augustā Svētā Pētera baznīcā izskanēja ar pieteikumu "Pirmatskaņojumi. Palestrīna 500". Uzreiz jautājums – vai tad reizi piecsimt gados nepietiek ar Palestrīnas skaņdarbiem vien, it īpaši tādēļ, ka arī Orlando di Laso opusi Latvijā dziedāti tikai epizodiski? Un skepsi vēl palielināja detalizēta programma, kurā no Palestrīnas darbiem bija palikusi vienīgi nelielā motete "Sicut cervus". 

Tālāk sekoja Palestrīnas motīvos balstītās Lorenco Donati partitūras "Sicut cervus", "Anima raggiante" un "Sitivit anima mea", kas atšķirībā no pirmavota diez vai pārdzīvos gadsimtus, kopā ar solītajiem pirmatskaņojumiem – Jāņa Lūsēna ciklu "Pieci Rilkes dzejoļi" korim un sitaminstrumentiem, amerikāņu mistiķa Ramdāsa iedvesmoto Jāņa Rubika "Be Here Now" un Irīnas Mihailovskas "Via amoris". Un noslēgumā Jēkaba Jančevska nesen radītā partitūra "Lux aeterna", kur stīginstrumentu kantilēnas tagad pārliktas kora balsīm. Atbilstoši oriģinālās ieceres emociju plūdumam, lai gan šo darbu grūti ierindot atmiņā paliekošāko komponista darbu sarakstā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē