"Brauc, tomēr varam tikties un runāt vien tad, ja līs lietus. Nav laika! Mēs kuļam labību," pēc aicinājuma klātienē pastāstīt par dabas apstākļu ietekmi uz šā gada ražu pa tālruni atbild Ābeļu pagasta zemnieku saimniecības "Jaunkraukļi" saimnieks Jānis Kudliška.

Uz Ābeļu pagastu Latgalē, kas šā gada lietavās cietusi visvairāk, dodamies šīs nedēļas otrdienā, dienā, kuru laikziņi nosauca "par šīs nedēļas vissiltāko dienu". Tiekamies LPKS "LATRAPS" graudu pirmapstrādes kompleksā Jēkabpilī, kur Jānis tieši no lauka atvedis kārtējo ziemas kviešu kravu.

"Graudiem ir izcila lopbarības kvalitāte. Vienīgais rādītājs, kas neatbilst pārtikas kvalitātei, ir tilpummasa. Smalki, mazi graudiņi," gaidot atvestās kravas analīžu rezultātus, stāsta "Jaunkraukļu" saimnieks. Graudu audzētājiem pārtikas vai lopbarības kvalitātes kūlums īpaši šajā gadā ir ļoti svarīgs. Cena par tonnu atšķiras par 30 līdz 40 eiro, vienai ar traktoru atvestajai kravai atšķirība ir no 600 līdz 800 eiro.

"Lietus būtiski ietekmēja gan ražas daudzumu, gan arī tās kvalitāti. Slapjajā laikā bija daudz slimību, nespējām ar smidzināšanu tās ierobežot. Pie mums laika posmā no 5. aprīļa līdz 1. augustam nolija 570 milimetru. 

 

