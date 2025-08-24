Vairums jeb 76% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka būtu jāmeklē risinājumi, lai ierobežotu sociālo tīklu lietošanu bērnu un jauniešu vidū, liecina mobilo sakaru operatora SIA "Tele2" veiktās aptaujas dati.
Vienlaikus 33% iedzīvotāju uzskata, ka sociālos tīklus būtu pilnībā jāaizliedz bērniem līdz 13 gadu vecumam, kas atbilst daudzu sociālo tīklu platformu noteikumiem. Savukārt 19% uzskata, ka sociālie tīkli jāaizliedz līdz septiņu gadu vecumam vai līdz laikam, kad bērns beidz apmeklēt bērnudārzu.
Domājot, par iespējamiem risinājumiem, 44% respondentu aptaujā atzina, ka būtiska ir ģimenes loma - vai ģimenē pastāv skaidri noteikumi un vai vecāki rāda priekšzīmi.
Trešdaļa jeb 36% domā, ka jāuzstāda konkrēti limiti, cik daudz dienā var lietot sociālos tīklus, savukārt 24% aptaujāto norāda, ka telefonā ir jābloķē piekļuve sociālajiem tīkliem.
"Tele2" veicis aptauju sadarbībā ar "Norstat" šī gada jūnijā, aptaujājot 1001 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
